«Skandal» und «Sieg der Gerechtigkeit» – die Reaktionen auf das umstrittene Valieva-Urteil

«Wir wissen nicht, wie viele Tränen und wie viel Kraft diese verrückte Situation Kamila gekostet hat. Jeden Tag zu trainieren, während über dich entschieden wird, ohne zu wissen, was morgen passiert. Sich zu zwingen, in der Öffentlichkeit ruhig zu wirken und nur dann Emotionen zu zeigen, wenn niemand schaut. Was wir aber wissen, ist, dass wir sie mit all unserer Energie anfeuern werden.»