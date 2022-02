Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking 1 / 31 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking quelle: keystone / mark schiefelbein

Olympia-Programm: Das läuft am Dienstag in Peking

Die Highlights

Super-G

Einen Tag nach der Abfahrt liegt für die alpinen Speedfahrer der nächste Medaillensatz bereit. Im Super-G deutet aufgrund des bisherigen Winters vieles auf ein Duell zwischen Marco Odermatt und Aleksander Kilde hin. Der Schweizer gewann von fünf Rennen deren zwei, der Norweger war drei Mal erfolgreich. Odermatt ist erstmals an Olympischen Spielen dabei, Kilde ging an Titelkämpfen bislang stets leer aus – so auch als Fünfter der Abfahrt. Neben Odermatt starten für die Schweiz auch Abfahrts-Olympiasieger Beat Feuz sowie Gino Caviezel und Stefan Rogentin.

Marco Odermatt gehört im Super-G zu den Topfavoriten. Bild: keystone

Ski Big Air

In Peking wollen die Ski-Freestyle-Athletinnen Mathilde Gremaud und Sarah Hoefflin im Big Air den Coup von vor vier Jahren wiederholen. Damals holten sie im Slopestyle Gold und Silber – Hoefflin vor Gremaud. Im Big Air gehören sie nicht zu den Top-Favoritinnen. In der Qualifikation schauten die Ränge 6 und 9 heraus. Gespannt darf man auch sein, wie Superstar Eileen Gu mit dem Druck umgeht. In der Qualifikation überzeugte die 18-jährige Überfliegerin aus Kalifornien, die für China startet, noch nicht.

Schlitteln

Die Zürcher Oberländerin Natalie Maag greift im Schlitteln nach einem olympischen Diplom. Um unter die besten 8 zu kommen, muss sie in den Läufen 3 und 4 noch zwei Ränge gut machen. Der Rückstand auf Platz 8 beträgt nur etwas mehr als zwei Zehntel. In Führung liegt die deutsche Topfavoritin Natalie Geisenberger vor ihrer Landsfrau Anna Berreiter.

Langlauf Sprint

Im Sprint rechnen sich die Schweizer Langläufer die grössten Medaillen-Chancen aus. Die personifizierte Hoffnungsträgerin ist Nadine Fähndrich, die im Skiathlon nicht startete, um sich auf den Sprint zu konzentrieren. Die weiteren Schweizer Läuferinnen sind Laurien Van der Graaff, Alina Meier und Anja Weber; bei den Männern starten Valerio Grond, Jovian Hediger und Roman Schaad.

Nadine Fähndrich ist die grösste Schweizer Medaillen-Hoffnung im Sprint. Bild: keystone

Snowboard Parallel-Riesenslalom

Die Sparte Alpin-Snowboard ist an Olympischen Spielen fast ein Medaillen-Garant für die Schweiz. Seit 1998 gehört sie zum Programm, einzig 2010 gab es keine Medaille. In Peking treten mit Nevin Galmarini und Patrizia Kummer auch zwei Olympiasieger für die Schweiz an. Die grössten Hoffnungen werden in Julie Zogg, Ladina Jenny und Dario Caviezel gesetzt. Der Wettkampf beginnt mit der Qualifikation am frühen Morgen, die Duelle um die Medaillen steigen nach 8.30 Uhr.

Die 10 Medaillen-Entscheidungen am Dienstag

03.45 Uhr

Ski Freestyle, Big Air, Frauen

🇨🇭 mit Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin

04.00 Uhr

Ski Alpin, Super-G, Männer

🇨🇭 mit Gino Caviezel, Beat Feuz, Marco Odermatt, Stefan Rogentin

08.38 Uhr

Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Frauen

🇨🇭evtl. mit Ladina Jenny, Jessica Keiser, Patrizia Kummer, Julie Zogg



08.45 Uhr

Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Männer

🇨🇭evtl. mit Gian Casanova, Dario Caviezel, Nevin Galmarini



Julie Zogg greift die Medaillen an. Bild: keystone

09.30 Uhr

Biathlon, Männer, Einzel, 20 km

🇨🇭mit Joscha Burkhalter, Niklas Hartweg, Sebastian Stalder, Benjamin Weger



11.30 Uhr

Eisschnelllauf, Männer, 1500 m

12.47 Uhr

Ski nordisch, Langlauf, Frauen, Sprint

🇨🇭evtl. mit Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff, Alina Meier, Anja Weber



13.00 Uhr

Ski nordisch, Langlauf, Männer, Sprint

🇨🇭evtl. mit Valerio Grond, Jovian Hediger, Roman Schaad



13.05 Uhr

Curling, Mixed-Doppel

Italien – Norwegen



14.35 Uhr

Schlitteln, Frauen

🇨🇭mit Natalie Maag

Weitere Schweizer Einsätze am Dienstag

02.35 Uhr

Lukas Britschgi: Eiskunstlauf, Männer, Kurzprogramm

Bild: EPA

Ab 03.00 Uhr:



Mathilde Gremaud, Sarah Höfflin: Ski Freestyle, Big Air, Final, 1. und 2. Durchgang

Ab 03.40 Uhr

Ladina Jenny, Jessica Keiser, Patrizia Kummer, Julie Zogg: Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Qualifikation.

evtl. Achtel-, Viertel- und Halbfinals (07.30, 08.06, 08.24 Uhr), um Platz 3 (08.36 Uhr)



Ab 04.07 Uhr

Gian Casanova, Dario Caviezel, Nevin Galmarini: Snowboard, Parallel-Riesenslalom, Qualifikation (04.07 und 05.01 Uhr).

evtl. Achtel-, Viertel- und Halbfinals (07.48, 08.15, 08.30 Uhr), um Platz 3 (08.43 Uhr)

Ab 09.00 Uhr

Nadine Fähndrich, Laurien van der Graaff, Alina Meier, Anja Weber: Ski nordisch, Langlauf, Sprint (Skating), Qualifikation.

evtl. Viertel- (11.30 Uhr), Halbfinals (12.25 Uhr)



Ab 09.50 Uhr

Valerio Grond, Jovian Hediger, Roman Schaad: Ski nordisch, Langlauf, Sprint (Skating), Qualifikation.

evtl. Viertel- (11.55 Uhr), Halbfinals (12.35 Uhr)



12.50 Uhr:

Natalie Maag: Schlitteln, 3. Durchgang