Niels Hintermann fliegt im Training zur sechstbesten Zeit. Bild: keystone

Auch das zweite Abfahrtstraining wird zur Windlotterie: «Das war ganz sicher nicht fair»

Niels Hintermann und Beat Feuz kommen sich auf der Olympia-Abfahrtspiste besser in Fahrt. Der Zürcher und der Emmentaler belegen im zweiten Training für das Rennen vom Sonntag die Plätze 6 und 10.

Die Fahrt von Niels Hintermann im Video. Video: SRF

So meisterte Feuz die Olympia-Strecke. Video: SRF

Die beiden Schweizer büssten auf die Bestzeit des Norwegers Aleksander Kilde rund eine halbe Sekunde ein. Dieser setzte sich knapp vor Max Franz durch. Der Österreicher kämpft in einer internen Qualifikation gegen Otmar Striedinger um den vierten und letzten Startplatz im ÖSV-Team. Striedinger war eine knappe Sekunde langsamer als sein Mannschaftskollege.

Die Topfahrer und Schweizer im 2. Training 1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:43:72

2. Max Franz (AUT) +0.06

3. Broderick Thompson (CAN) +0.20

4. Miha Hrobat (SLO) +0.43

5. Dominik Paris (ITA) +0.47

6. Niels Hintermann (SUI) +0.48

7. Adur Etxezarreta (ESP) +0.54*

10. Beat Feuz (SUI) +0.58

18: Justin Murisier (SUI) +0.88

20. Stefan Rogentin (SUI) +0.89

27. Loic Meillard (SUI) +1.22

30. Yannick Chabloz (SUI) +1.47

38. Marco Odermatt (SUI) +2.22

39. Luca Aerni (SUI) +2.42



Im Gegensatz zum ersten Training am Donnerstag, das auf der neuen Strecke mehrheitlich zu einer besseren Besichtigungsfahrt verkommen war, gingen die Athleten die Aufgabe wie erwartet forscher an. Am Samstag besteht eine letzte Gelegenheit zur Rennvorbereitung - vorausgesetzt, die äusseren Bedingungen lassen das zu. Denn der Wind sorgte auch am Freitag für Unruhe: Erst musste das Training um eine Stunde verschoben werden, danach sorgte er je nach Fahrer für unterschiedliche Verhältnisse.

«Wir müssen nicht lange diskutieren – dieses Training war ganz sicher nicht fair», gab Beat Feuz deshalb gegenüber dem «Blick» zu Protokoll. «Ich bin mir nicht sicher, ob ich bei solchen Verhältnissen gestartet wäre, wenn wir hier nicht bei Olympia, sondern bei einem Training im Weltcup wären.»

Schon am Donnerstag gab es Kritik: Video Erstes Abfahrtstraining bei Olympia sorgt für Diskussionen: «Ohne Wind wäre es lässig»

Weniger erfolgreich war der zweite Trainingstag für Marco Odermatt. Der mit der Nummer 1 gestartete Nidwaldner lag 2,2 Sekunden zurück und verlor so viel Zeit, obwohl er eigentlich nicht damit gerechnet hatte. «Ich habe nach dem ersten Training das Set-Up umgestellt und hatte eigentlich das Gefühl, dass die Fahrt in Ordnung war», so Odermatt nach seiner Fahrt. So hat auch er vor dem Rennen Bedenken: «Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir am Sonntag bei genau solchen Bedingungen fahren werden.»

Stefan Rogentin, der seit Freitag als vierter Schweizer Starter feststeht, wies einen Rückstand von neun Zehnteln aus. Etwas schneller als der Bündner war Justin Murisier, der die Trainings im Hinblick auf die Kombination vom nächsten Donnerstag bestreitet. (dab/sda)