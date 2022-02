«Ich kann es noch überhaupt nicht fassen. Es hat so wenig Leute und es ist mega still und irgendwie habe ich so mein grösstes Ziel erreicht. Plan A ist genau aufgegangen. Mein zweiter Run – ich kann es kaum glauben. Den ‹Jan Tonic» habe ich zum vierten Mal gestanden. Dabei hasste ich den Trick zuerst. Aber ich wusste, er ist so speziell, dass ich auf ihn setzen musste.»

Mit dem Sprung auf das Podest krönte Scherrer bei der dritten Olympia-Teilnahme seine Karriere. Vor einem Jahr hatte er bereits WM-Bronze gewonnen, Mitte Januar war er als Zweiter in Laax erstmals auf das Podest gesprungen. Scherrers Erfolg ist die erste Schweizer Halfpipe-Medaille seit dem Olympiasieg von Iouri Podladtchikov 2014 in Sotschi.

Der 35-Jährige Dario Cologna startet am Freitagmorgen ins olympische 15-km-Rennen. Was ist in seinem Langlaufalter überhaupt noch möglich? Wir haben die Resultatelisten nach Antworten durchforstet. Und gesehen: Es gibt nur zwei Langläufer, die bei ihrem Olympiamedaillengewinn älter waren als Cologna aktuell.

Wer an drei Olympischen Spielen in Folge Gold gewonnen hat, 2014 sogar doppelt, muss mit öffentlichen Erwartungen umgehen können: Viele hoffen auf einen weiteren Coup von Dario Cologna in Peking, bevor er seine Karriere im Frühjahr beendet. Am Freitag im 15-km-Lauf. Oder in der Staffel. Oder über 50 km. Auch wenn die Vorzeichen und die bisherige Form nicht für ihn sprechen. Sein bestes Saisonresultat ist ein 15. Platz.