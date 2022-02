Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking 1 / 50 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2022 in Peking quelle: keystone / mark cristino

Olympia-Programm: Das läuft am Donnerstag in Peking

Die Highlights

Kombination der Männer

Im Ski alpin liegt für die Männer in der Kombination, bestehend aus Abfahrt und Slalom, der dritte Medaillensatz bereit. Vergleichswerte aus dem Weltcup haben die Fahrer keine, die Disziplin figuriert seit zwei Jahren nicht mehr im Kalender. Aber Luca Aerni und Loïc Meillard haben bei Titelkämpfen gute Erinnerungen an die Kombination. Aerni wurde 2017 in St. Moritz Weltmeister, Meillard holte bei der WM im letzten Jahr Bronze. Die weiteren Schweizer Fahrer sind Justin Murisier und Yannick Chabloz.

Loïc Meillard ist der grösste Schweizer Trumpf in der Kombination. Bild: keystone

Curling

Einen Tag nach den Männern starten auch die Schweizer Frauen ins Curling-Turnier. Das Team vom CC Aarau um Skip Silvana Tirinzoni steht am Donnerstag gleich zwei Mal im Einsatz; zuerst geht es gegen Europameister Grossbritannien, dann folgt die Partie gegen Gastgeber China. In der Round Robin sind neun Partien zu absolvieren, die vier besten Teams qualifizieren sich für die Halbfinals und spielen um die Medaillen.

Eiskunstlauf

Der Schweizer Eiskunstläufer Lukas Britschgi läuft als 24. und letzter der Qualifikation in der Kür als Erster. Aussichten auf ein Diplom oder sogar auf eine Medaille hat der Schaffhauser keine. Er freut sich trotzdem auf die Kür, in der er «nichts zu verlieren» habe, wie er sagte. In Führung liegt nach dem Kurzprogramm, der amerikanische Weltmeister Nathan Chen, der mit 113,97 Punkten einen Weltrekord aufgestellt hat.

Bild: keystone

Langlauf

Knapp 40 Stunden nach der grossen Enttäuschung im Sprint geht Nadine Fähndrich wieder in die Langlauf-Loipe. Über 10 km in klassischer Technik hat die Innerschweizerin allerdings kaum Hoffnung auf eine Medaille. Sie strebt einen Rang in den Top 15 an. Für die weiteren Schweizerinnen, Nadja Kälin und Anja Weber, geht es vor allem darum, Erfahrungen zu sammeln.

Die 8 Medaillen-Entscheidungen am Donnerstag

Ab 02.30 Uhr

Snowboard, Halfpipe, Frauen

🇨🇭mit Berenice Wicki

0238 Uhr

Eiskunstlauf, Männer (02.38 Uhr)

🇨🇭mit Lukas Britschgi



07.15 Uhr

Ski alpin, Kombination, Männer

🇨🇭Luca Aerni, Yannick Chabloz, Loïc Meillard, Justin Murisier



8.00 Uhr

Ski nordisch, Langlauf, Frauen, 10 km (klassisch)

🇨🇭mit Anja Weber, Nadja Kälin und Nadine Fähndrich



Bild: keystone

8.20 Uhr

Snowboard, Boardercross, Männer

🇨🇭evtl. mit Kalle Koblet



12.50 Uhr

Ski Freestyle, Mixed-Team Aerials

🇨🇭 Alexandra Bär und voraussichtlich Noé Roth oder Primin Werner



13.00 Uhr

Eisschnelllauf, Frauen, 5000 m

14.30 Uhr

Schlitteln, Team-Staffel

Weitere Schweizer Einsätze am Donnerstag

02.05 Uhr

Grossbritannien - Schweiz: Curling, Frauen, Round Robin, 1. Runde

03.30 Uhr



Luca Aerni, Yannick Chabloz, Loïc Meillard, Justin Murisier: Ski alpin, Kombination, Abfahrt

Ab 04.15 Uhr

Kalle Koblet: Snowboard, Boardercross, Setzungslauf



Ab 12.00 Uhr:

Alexandra Bär und Noé Roth/Primin Werner: Ski Freestyle, Aerials, Mixed-Teamwettkampf Aerials, 1. und 2. Durchgang

13.05 Uhr

China - Schweiz: Curling, Frauen, Round Robin, 2. Runde