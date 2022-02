Mathilde Gremaud (rechts) holt im Big Air die Bronzemedaille. Bild: keystone

Bronze im Big Air – Gremaud holt die nächste Schweizer Medaille

Die Freestylerin Mathilde Gremaud sichert der Schweiz die dritte Medaille an diesen Winterspielen. Die Freiburgerin springt an ihrem 22. Geburtstag bei der olympischen Premiere im Big Air zu Bronze.

Dank zwei nahezu perfekten Sprüngen - unter anderem einem Doppel-Salto mit vier Schrauben - schaffte Gremaud auf der Big Air Shougang in Peking den Sprung auf das Podest. Beim dritten Versuch, als die auf Rang 3 liegende Westschweizerin im Kampf um Gold alles riskierte, stürzte sie, womit sie sich mit Bronze zufrieden geben musste.

Der zweite Sprung von Gremaud. Video: SRF

Den Dreikampf um den Eintrag in die Geschichtsbücher – in der Disziplin Big Air wurden erstmals Olympia-Medaillen verteilt – entschied die für China startende Sinoamerikanerin Eileen Gu zu ihren Gunsten. Der 18-jährige designierte Superstar dieser Spiele überholte mit dem letzten Sprung, einem Double-Cork 1620, Tess Ledeux aus Frankreich, die Silber holte. Gu gehört auch im Slopestyle und in der Halfpipe zu den Top-Favoritinnen.

Für Gremaud war es bereits die zweite Olympia-Medaille. 2018 in Pyeongchang hatte sie sich als Teenager hinter ihrer Teamkollegin Sarah Höfflin Silber im Slopestyle gesichert. Die Genferin Höfflin konnte im Big-Air-Final aufgrund von zwei nicht ganz perfekten Landungen bei den ersten zwei Versuchen nicht in den Kampf um die Medaillen eingreifen und schloss den Wettkampf im 6. Rang ab. (zap/sda)