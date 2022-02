Die Schweizer Medaillengewinner bei Olympia 2022 in Peking 1 / 16 Die Schweizer Medaillengewinner bei Olympia 2022 in Peking quelle: keystone / peter klaunzer

Olympia-Progamm: Das läuft am Samstag in Peking

Die Highlights

Letzter Einsatz für die Alpinen

Zum Abschluss der erfolgreichen Alpin-Wettbewerbe versuchen die Schweizer im Mixed-Teamwettbewerb den Olympiasieg von vor vier Jahren zu wiederholen. Im Gegensatz zu 2018 werden dieses Mal auf der Parallelstrecke eher riesenslalom- und weniger slalomähnliche Läufe absolviert. Insgesamt gibt es pro Runde und Nation vier Läufe, zwei durch Frauen gefahren, zwei durch Männer. Ein gewonnener Lauf bringt einen Punkt. Für die Schweiz sind Wendy Holdener, Andrea Ellenberger, Camille Rast, Luca Aerni, Gino Caviezel und Justin Murisier im Einsatz.

Bob-Pilot Vogt will ein zweites Diplom

Nach dem 4. Platz im Zweierbob strebt Michael Vogt im grossen Schlitten nochmals einen Diplomrang an. Der 24-jährige Schwyzer verfügt im Viererbob zwar über weniger Erfahrung als im Zweier, dafür ist der Materialnachteil gegenüber der Konkurrenz weniger gross. Simon Friedli ist der zweite Schweizer Pilot am Start. Der grosse Favorit ist der Szenen-Dominator und Zweierbob-Olympiasieger Francesco Friedrich aus Deutschland. Die ersten zwei Läufe finden am Samstag statt, die Entscheidung fällt in den Läufen 3 und 4 am Sonntag.

Colognas letzter Olympia-Auftritt

Dario Cologna beendet seine olympische Karriere mit dem Rennen über 50 km. Die Hoffnung auf eine gute Klassierung ist nicht gross. In zu schlechter Verfassung präsentierte sich der Bündner bei seinen letzten Winterspielen auch in seinen Paradedisziplinen. Zu erwarten ist bei den herrschenden Extrem-Verhältnissen mit rund minus 20 Grad, einer sehr harten Strecke und stumpfem Schnee ein brutal selektionierendes Ausscheidungsrennen.

Wenger strebt Medaillen-Premiere an

Die Geschwister Livio und Nadja Wenger starten in den Massenstart-Rennen der Eisschnellläufer. Für Nadja ist es die Olympia-Premiere, für Livio die Chance auf Edelmetall. Livio Wenger gehört in dieser Disziplin zur Weltspitze. Dies hat er bereits vor vier Jahren in Pyeongchang mit dem 4. Platz bewiesen und im letzten Monat mit EM-Silber in Heerenveen nochmals unterstrichen. Im Eisschnelllauf hat die Schweiz noch nie eine Olympia-Medaille gewonnen.

Curlerinnen spielen um Bronze

Nach der Halbfinal-Niederlage gegen Japan spielen die Curlerinnen um Skip Silvana Tirinzoni um Bronze. Im Spiel um Platz 3 treffen die zweifachen Weltmeisterinnen des CC Aarau am Samstagnachmittag auf die von Anna Hasselborg angeführten Erzrivalinnen aus Schweden, die Olympiasiegerinnen von 2018. Gegen die Skandinavierinnen hatten die Schweizerinnen in den neun Partien der Round Robin die einzige Niederlage bezogen. Die letzte Schweizer Curling-Medaille bei den Frauen liegt bereits 16 Jahre zurück. 2006 in Turin gewann die Crew um Skip Mirjam Ott Silber.

Die 8 Medaillen-Entscheidungen am Samstag

03.25 Uhr

Ski Freestyle, Männer, Halfpipe

🇨🇭 evtl. mit Robin Briguet



05.45 Uhr

Ski alpin, Mixed-Teamwettkampf

🇨🇭 evtl. mit Andrea Ellenberger/Wendy Holdener/Camille Rast/Luca Aerni/Gino Caviezel/Justin Murisier



07.00 Uhr

Ski nordisch, Langlauf, 50 km, Skating

🇨🇭 mit Dario Cologna, Roman Furger, Candide Pralong, Jason Rüesch

07.05 Uhr

Curling, Männer-Final: Schweden – Grossbritannien

09.30 Uhr

Eisschnelllauf, Männer, Massenstart

🇨🇭 evtl. mit Livio Wenger

10.00 Uhr

Eisschnelllauf, Frauen, Massenstart

🇨🇭 evtl. mit Nadja Wenger

12.00 Uhr

Eiskunstlauf, Paare

14.30 Uhr

Bob, Frauen, Zweierbob

🇨🇭 evtl. mit Martina Fontanive/Irina Strebel, Melanie Hasler/Nadja Pasternack

Weitere Schweizer Einsätze am Samstag

ab 2.30 Uhr

Robin Briguet: Ski Freestyle, Halfpipe, Final, 1., 2. und 3. Durchgang

ab 2.30 Uhr

Simon Friedli/Adrian Fässler/Fabio Badraun/Andreas Haas, Michael Vogt/Luca Rolli/Cyril Bieri/Sandro Michel: Bob, Männer, Viererbob, 1. und 2. Lauf

ab 3.00 Uhr

Andrea Ellenberger/Wendy Holdener/Camille Rast/Luca Aerni/Gino Caviezel/Justin Murisier: Ski alpin, Mixed-Teamwettkampf: Achtelfinals

ab 8.00 Uhr

Livio Wenger: Eisschnelllauf, Massenstart, Halbfinals

ab 8.45 Uhr

Nadja Wenger: Eisschnelllauf, Massenstart, Halbfinals

ab 13.00 Uhr

Martina Fontanive/Irina Strebel, Melanie Hasler/Nadja Pasternack: Bob, Frauen, Zweierbob, 3. und 4. Lauf

ab 13.05 Uhr:

Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Skip Silvana Tirinzoni und Alina Pätz: Curling, Frauen, Spiel um Platz 3 gegen Schweden

Der Medaillenspiegel

