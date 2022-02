Murisier verpasst Kombi-Medaille um 18 Hundertstel – Strolz holt wie einst der Vater Gold

Justin Murisier:

«Ich bin schon enttäuscht, weil an den Olympischen Spielen zählen nur die Medaillen und das habe ich nicht geschafft. Es fehlte nicht viel. In der Abfahrt wäre mehr möglich gewesen und auch im Slalom hatte ich einen kleinen Fehler, aber meine Leistung war ziemlich gut. Ich werde sicher nicht sagen, dass ich damit zufrieden bin, aber ich kann mich am Ende nicht beschweren.»