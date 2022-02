Gold und Bronze gingen an Slowenien. Ursa Bogataj wurde Olympiasiegerin, zwischen ihr und Landsfrau Nika Kriznar klassierte sich Katharina Althaus. Die Deutsche hatte schon vor vier Jahren in Pyeongchang Silber gewonnen und war nach dem 1. Durchgang noch in Führung gelegen.

Gebrauchter Olympia-Start für Sophie Sorschag. Die österreichische Skispringerin war kurzfristig für die Corona-infizierte Jacqueline Seifriedsberger nachgerückt und kam erst wenige Stunden vor dem Wettkampf auf der Normalschanze in Peking an.

Sophie Sorschag kam erst wenige Stunden vor dem olympischen Skisprung-Wettkampf in Peking an. Schon nach dem ersten Durchgang war für sie Schluss. Der Grund: Ihr Anzug war nicht korrekt.

Noch nie hatte in der Neuzeit die Eröffnungsfeier von Olympischen Spielen eine so klare Botschaft an die Welt. China rules the world. Das IOC mit dem deutschen Machtmenschen Thomas Bach an der Spitze ist zur Marionette Chinas verkommen.

Es zischt und knallt. Wie Donner hallen die Explosionen nach. Die Eröffnungsfeier endet mit einem martialischen Feuerwerk. Logisch. Schliesslich hantierten die Chinesen schon mit Schiesspulver als die Europäer noch mit Pfeil und Bogen Krieg führten und die Amerikaner nicht mal wussten, dass es China gibt. Diese Eröffnungsfeier unterscheidet sich von allen bisherigen. Auch von jener zur Eröffnung der Sommerspiele 2008 in der gleichen Stadt. In der gleichen Arena.