Olympia-Programm: Das läuft am Freitag in Peking

Die Highlights

Super-G der Frauen

Lara Gut-Behrami greift nach der zweiten Medaille. Vier Tage nach Bronze im Riesenslalom geht die Tessinerin im Super-G als eine der grossen Favoritinnen an den Start. In dieser Disziplin wurde Gut-Behrami vor einem Jahr Weltmeisterin und gewann auch in dieser Saison ein Rennen. Zu den Medaillenanwärterinnen gehört auch Corinne Suter, die WM-Zweite von Cortina. Die weiteren Schweizerinnen sind Michelle Gisin und Jasmine Flury. Nicht dabei ist die Italienerin Sofia Goggia, die sich für die Abfahrt von nächster Woche schont.

Holt Lara Gut-Behrami im Super-G die nächste Medaille? Bild: keystone

Langlauf

Über 15 km in klassischer Technik versucht Dario Cologna, das Unmögliche möglich zu machen: den vierten Olympiasieg in Folge über diese Distanz. Gegen die Russen Alexander Bolschunow und Denis Spizow oder den Finnen Iivo Niskanen und die im Skiathlon geschlagenen Norweger ist Cologna jedoch nur ein prominenter Aussenseiter. Im Weltcup fehlt ihm in diesem Winter ein Spitzenresultat, an der WM vor einem Jahr kam er über 15 km nur auf Rang 13. Die weiteren Schweizer am Start sind Jonas Baumann und Jason Rüesch.

Snowboard Halfpipe

Auf der Halfpipe geht die grosse Karriere der Snowboard-Ikone Shaun White zu Ende. Der 35-jährige Amerikaner strebt zum Abschluss den vierten Olympia-Sieg an. Der grösste Konkurrent von White kommt aus Japan: Ayumu Hirano wurde seiner Favoritenrolle fürs Erste mit dem 1. Platz in der Qualifikation gerecht. Die Schweiz ist im Final der besten zwölf ebenfalls vertreten. Jan Scherrer und Pat Burgener fahren zumindest um ein olympisches Diplom.

Was liefert Shaun White zum Karriereende? Bild: keystone

Eishockey

Im zweiten Gruppenspiel gegen Tschechien ist das Schweizer Eishockey-Team der Männer auf der Suche nach dem ersten Tor und den ersten Punkten. Es ist das Duell zweier Auftaktverlierer. Während die Schweiz der russischen Auswahl nur wegen eines Eigentores 0:1 unterlag, verloren die Tschechen überraschend gegen Dänemark 1:2. Um sich die Chance zu erhalten, sich als bester Gruppenzweiter direkt für die Viertelfinals zu qualifizieren, braucht die Schweiz wohl einen Sieg nach 60 Minuten.

Curling

Nach der Startniederlage gegen Norwegen stehen die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz am Freitag gleich zweimal auf dem Eis. Zunächst treffen sie auf das Team ROC aus Russland, in der zweiten Session folgt die Partie gegen Mitfavorit Kanada. Auch die Schweizer Frauen um Skip Silvana Tirinzoni stehen im Einsatz. Nach den zwei Siegen vom Donnerstag geht es weiter in der Round Robin mit der Partie gegen die Russinnen, welche zum Auftakt klar verloren.

Die Schweizer Curler müssen am Freitag liefern. Bild: keystone

Die 7 Medaillen-Entscheidungen am Freitag

Ab 02.30 Uhr

Snowboard, Halfpipe, Männer

🇨🇭mit Patrick Burgener, Jan Scherrer

04.00 Uhr

Ski alpin, Super-G, Frauen

🇨🇭mit Jasmin Flury, Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami, Corinne Suter



08.00 Uhr

Ski nordisch, Langlauf, Männer, 15 km (klassisch)

🇨🇭mit Jonas Baumann, Dario Cologna, Jason Rüesch



09.00 Uhr

Eisschnelllauf, 10'000 m, Männer



10.00 Uhr

Biathlon, Frauen, Sprint, 7,5 km

🇨🇭mit Amy Baserga und Lena Häcki



13.43 Uhr

Shorttrack, Frauen, 1000 m



14.55 Uhr

Skeleton, Männer

🇨🇭evtl. mit Basil Sieber



Weitere Schweizer Einsätze am Freitag

02.05 Uhr

Schweiz - Team ROC: Curling, Männer, Round Robin, 3. Runde

07.05 Uhr



Schweiz - Team ROC: Curling, Frauen, Round Robin, 3. Runde

09.40 Uhr

Tschechien - Schweiz: Eishockey, Männer, Vorrunde, Gruppe B



12.00 Uhr

Simon Ammann, Gregor Deschwanden, Killian Peier, Dominik Peter: Skispringen, Grossschanze, Qualifikation

13.05 Uhr

Kanada - Schweiz: Curling, Männer, Round Robin, 4. Runde



13.20 Uhr

Basil Sieber: Skeleton, 3. Lauf