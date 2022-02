Die sechste Schweizer Olympiasiegerin in der Abfahrt

1948 in St.Moritz: Hedy Schlunegger

1956 in Cortina d'Ampezzo: Madeleine Berthod

1972 in Sapporo: Marie-Theres Nadig

1984 in Sarajevo: Michela Figini

2014 in Sotschi: Dominique Gisin

2022 in Peking: Corinne Suter​