IOC bevorzugt französische Kandidatur: Ist der Schweizer Traum von Olympia geplatzt?

Wie die Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, führt das Internationale Olympische Komitee IOC den Dialog über die Durchführung der Olympschen Spiele 2030 nur mit der französischen Kandidatur fort. Noch ist offen, was das für die Schweizer Olympia-Träume bedeutet.

Simon Häring / ch media

Erst am letzten Freitag nahm die Schweizer Kandidatur mit dem Ja des Sportparlaments die erste wichtige Hürde auf dem Weg zu Olympischen Spielen in der Schweiz. Nun droht ein empfindlicher Rückschlag. Wie die französische Sportzeitung «L'Equipe» berichtet, hat das Exekutivkomitee des Internationalen Olympischen Komitees IOC beschlossen, nur mit der französischen Kandidatur in den «gezielten Dialog» überzutreten.

Noch offen ist, ob das bereits der Todesstoss für die Schweizer Kandidatur für die Winterspiele 2030 ist. Denkbar ist auch, dass das IOC der Schweiz eine Frist setzt, um Verbesserungen an der Bewerbung vorzunehmen. IOC-Präsident Thomas Bach wird um 18.00 Uhr dazu eine Erklärung abgeben.

Frankreich bewirbt sich mit den beiden Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Provence-Alpes-Côte d'Azur, wo viel Infrastruktur von den Spielen in Albertville 1992 genutzt werden kann. Die Schweiz setzt auf das Konzept des «Host Country» mit im ganzen Land verteilten Wettkämpfen in bereits bestehenden Wettkampfstätten.

Hier hätte die Schweiz die Wettbewerbe austragen wollen.

Neben der Schweiz und Frankreich hatte auch Schweden mit Stockholm, Are und Falun Interesse an der Durchführung der Winterspiele 2030 angemeldet. Das IOC vergibt die Spiele 2030 und 2034 während seiner Session vor den Sommerspielen 2024 in Paris. Bisher war die Schweiz zwei Mal Ausrichter von Winterspielen – 1928 und 1948 in St. Moritz. (aargauerzeitung.ch)