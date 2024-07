Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris 1 / 56 Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2024 in Paris Ein Anwärter fürs beste Outfit an den Olympischen Spielen. quelle: keystone / yoan valat

Schweizer Schwimmer hoffen auf Exploit – das läuft am Mittwoch bei Olympia in Paris

Die Highlights

Schwimmen

Am Sonntag erlebten die Schweizer Schwimmerinnen und Schwimmer an Olympia einen Tag zum Vergessen. Mit Roman Mityukov, Antonio Djakovic und Lisa Mamié scheiterten alle Schweizer bereits im Vorlauf. Heute bietet sich eine neue Chance. Mamié kämpft über 200 m Brust um den Einzug in die nächste Runde, Mityukov tritt im Vorlauf über 200 m Rücken an.

Rudern

Im Rudern hat die Schweiz gleich zwei Eisen im Feuer. Denn kurz nach dem Doppelvierer der Männer qualifizierten sich auch die Frauen für den A-Final. Célia Dupré, Lisa Lötscher, Fabienne Schweizer und Pascale Walker setzten sich im Hoffnungslauf souverän durch und sorgten damit für die erste Teilnahme eines Schweizer Grossbootes an einem Olympia-Final.

Die Männer schafften den Weg in den A-Final über die Qualifikation. Die EM-Silbermedaillengewinner klassierten sich im Hoffnungslauf knapp hinter den siegreichen Deutschen, behielten aber das norwegische Quartett um wenige Zehntel im Griff.

Roman Röösli/Andrin Gulich im Zweier ohne und Jan Schäuble/ Raphaël Ahumada im leichten Doppelzweier kämpfen am Mittwoch um den Einzug in den Final.

Röösli und Gulich kämpfen um den Einzug in den Final. Bild: keystone

Kunstturnen

Im Teamfinal konnten die Schweizer Kunstturner mit dem siebten Platz überzeugen. Nun wollen die beiden Matteo Giubellini und Florian Langenegger auch im Mehrkampffinal zeigen, was sie drauf haben und für einen positiven Abschluss eines bisher gelungenen Auftritts der Schweizer Riege sorgen.

Matteo Giubellini in Action. Bild: www.imago-images.de

Triathlon

Eigentlich hätten die Triathleten bereits am Dienstag antreten sollen, die schlechte Wasserqualität der Seine, wo der Schwimmanteil des Wettkampfs ausgetragen wird, liess jedoch keinen Start zu. Am Mittwoch wird nun ein neuer Anlauf gewagt. Den Anfang machen die Frauen, gleich im Anschluss bestreiten die Männer die Einzel-Entscheidung. Die Schweiz ist mit Julie Derron und Cathia Schär bei den Frauen und mit Adrien Briffod und Max Studer bei den Männern vertreten.

Die 20 Medaillen-Entscheidungen am Mittwoch

3.35 Uhr

Surfen, Männer

4.15 Uhr

Surfen, Frauen

08.00 Uhr

Triathlon, Frauen

🇨🇭 mit Julie Derron, Cathia Schär

10.30 Uhr

Triathlon, Männer

🇨🇭 mit Adrien Briffod, Max Studer

11.00 Uhr

Wasserspringen, Frauen

12.26 Uhr

Rudern, Männer, Doppelvierer

🇨🇭 mit Scott Bärlocher/ Dominic Condrau/Maurin Lange/Jonah Plock

12.38 Uhr

Rudern, Frauen, Doppelvierer

🇨🇭 mit Célia Dupré/Lisa Lötscher/Fabienne Schweizer/Pascale Walker

13.10 Uhr

Rad BMX Freestyle, Frauen

14.44 Uhr

Rad BMX Freestyle, Männer

15.30 Uhr

Schiessen, Frauen, Trap

17.25 Uhr



Kanu, Slalom, Frauen, Canadier-Einer

🇨🇭 mit Alena Marx



17.30 Uhr

Kunstturnen, Männer, Mehrkampf

🇨🇭 mit Matteo Giubellini, Florian Langenegger

17.35 Uhr

Judo, Frauen, bis 70 kg

In den Vorläufen schaffte es Marx sicher weiter. Bild: keystone

18.05 Uhr

Judo, Männer bis 90 kg

20.30 Uhr

Fechten, Männer, Säbel, Team-Wettkampf



20.30 Uhr

Schwimmen, Frauen, 100 m Crawl

20.38 Uhr

Schwimmen, Männer, 200 m Delfin

🇨🇭 mit Noè Ponti

21.05 Uhr

Schwimmen, Frauen, 1500 m

22.15 Uhr

Schwimmen, Männer, 200 m Brust

22:20 Uhr

Schwimmen, Männer, 100 m Crawl

Weitere Schweizer Einsätze am Mittwoch

09.00 Uhr

Christoph Dürr: Schiessen, Gewehr 50 m, Dreistellungsmatch, Qualifikation

10.00 Uhr

Tanja Hüberli/Nina Brunner: Beachvolleyball, Vorrunde, Gruppe F gegen Laura Ludwig/Louise Lippmann

Die Schweizer Volleyballerinnen stehen am Mittwoch im Einsatz. Bild: keystone

Ab 10.30 Uhr

Andrin Gulich/Roman Röösli: Rudern, Zweier ohne, Halbfinals

11.07 Uhr

Lisa Mamié: Schwimmen, 200 m Brust, Vorlauf (11.07 Uhr), evtl. Halbfinal

11.10 Uhr

Raphaël Ahumada/Jan Schäuble: Rudern, Leichtgewichts-Doppelzweier, Halbfinals

Ca. 11.33 Uhr

Roman Mityukov: Schwimmen, 200 m Rücken, Vorlauf, evtl. Halbfinal (21.30 Uhr)

Roman Mityukov will in Paris die Muskeln spielen lassen. Bild: keystone

Ab 14.00 Uhr

Elia Colombo: Segeln, Windsurfen, IQFoil, 11., 12., 13., 14. und 15. Wettfahrt

Elia Colombo vertritt die Schweiz im Windsurfen. Bild: keystone

Ab 14.50 Uhr

Arno de Planta/Sébastien Schneiter: Segeln, 49er, 10., 11. und 12. Wettfahrt

Ca. 15.30 Uhr

Alena Marx: Kanu, Slalom, Frauen, Canadier-Einer, Halbfinal

21.00 Uhr

Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré: Beachvolleyball, Vorrunde, Gruppe D gegen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson (CAN)

