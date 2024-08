Für Rachel Pellaud ist im Olympia-Halbfinal Schluss. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Hochsprung-Olympiasieger Tamberi im Spital ++ Pellaud und Rosamilia scheitern im Halbfinal

Simon Ehammer qualifiziert sich bei seinem Olympia-Debüt mit 8,09 m für den Weitsprung-Final. Mujinga Kambundji erreicht über 200 m den Halbfinal.

Hochsprung-Olympiasieger Tamberi im Spital

Kurz vor dem Start der Hochsprung-Wettbewerbe in Paris muss Weltmeister Gianmarco Tamberi ins Spital, statt wie geplant in den Flieger zu steigen. Die Hoffnung gibt er aber nicht auf.

Hochsprung-Olympiasieger Gianmarco Tamberi hat seine Anreise zu den Sommerspielen in Paris wegen eines Nierensteins verschieben müssen. «Drei Tage vor dem Wettkampf, für den ich alles geopfert habe, finde ich mich jetzt hilflos im Bett wieder mit 38,8 Grad Fieber», schrieb der 32-jährige Fahnenträger des italienischen Teams auf Instagram. Er hoffe, am Montag mit einem Tag Verspätung nach Paris reisen zu können.

«Eine einzige Sache ist sicher, ich weiss nicht, wie ich dorthin komme, aber ich werde dort sein und bis zum letzten Sprung alles geben, in welcher Verfassung auch immer. Das schwöre ich euch, aber das schwöre ich vor allem mir selbst», schrieb er. Die Qualifikation für den Hochsprung-Wettbewerb steigt am Mittwoch, der Final ist für Samstag angesetzt. Tamberi gilt als Olympiasieger, Welt- und Europameister als Goldkandidat. (sda/dpa)

Ehammers Erleichterung

Den Entscheid, als Hallen-Weltmeister im Siebenkampf auf den olympischen Zehnkampf zu verzichten, zahlte sich für den Appenzeller Simon Ehammer aus. Der 24-jährige Schweizer qualifizierte sich mit 8,09 m im zweiten Sprung für den Weitsprung-Final vom Dienstagabend.

Ehammers Sprung in den Olympiafinal. Video: SRF

Ehammer überzeugte in der Qualifikation indes nicht wie im Juni an den Europameisterschaften in Rom, wo er mit Jahresweltbestleistung (8,41) in den Final eingezogen ist. «Aber egal», so Ehammer, «alles was zählt, ist weiterzukommen. Ein Supersprung in der Qualifikation nützt dir nichts, wenn du es im Final nicht bringen kannst.»

In Paris verpasste Ehammer die Marke für die vorzeitige direkte Qualifikation um sechs Zentimeter. 7,90 m reichten am Ende aber für den Einzug in den Final.

Kambundji leidet 13 Stunden später

Die 32-jährige Bernerin Mujinga Kambundji schafft am frühen Morgen und nur 13 Stunden nach dem Final über 100 m auch die Qualifikation für den Halbfinal über 200 m. Kambundji kam in der 2. Serie auf den 3. Platz und konnte damit um drei Hundertstel den Umweg über die Hoffnungsläufe abwenden. Die Halbfinals finden am Montagabend statt.

Der Vorlauf von Mujinga Kambundji. Video: SRF

Bis zu diesem Rennen will sich Kambundji vor allem erholen. Léonie Pointet, die zweite Schweizerin, verpasste in für sie enttäuschenden 23,42 Sekunden die direkte Halbfinalqualifikation. Ihr bietet sich am Montagmittag eine zweite Chance.

Der Vorlauf von Léonie Pointet. Video: SRF

Pellaud und Rosamilia chancenlos

Rachel Pellaud und Valentina Rosamilia verpassten den Sprung in den 800-m-Final deutlich. Pellaud, die einzige Schweizerin, die die direkte Qualifikation für die Halbfinals geschafft hatte, ging das Rennen offensiv an und lag nach einer Bahnrunde auf Platz 3. Auf der zweiten Hälfte wurde die 29-jährige Bielerin jedoch durchgereicht und landete mit enttäuschenden 2:03,36 auf dem letzten Platz.

Rosamilia lief im ersten Halbfinal zwar deutlich schneller als Pellaud. In 1:59,27 – knapp sechs Zehntel über ihrer persönlichen Bestleistung – resultierte jedoch nur der zweitletzte Platz für die 21-jährige Aargauerin, die erst über den Hoffnungslauf in die Halbfinals eingezogen war.

Jason Joseph brilliert

Einen starken ersten Auftritt legte Jason Joseph hin. In 13,26 Sekunden gewann der 26-jährige Basler seinen Vorlauf über 110 m Hürden vor Europameister Lorenzo Simonelli. Joseph, der EM-Dritte von Rom, blieb nur einen Hundertstel über seiner Saisonbestleistung. Dennoch gab sich Joseph nicht zu 100 Prozent zufrieden, denn «eigentlich hätte ich schneller laufen wollen». Die Halbfinals im Hürdensprint finden am Mittwochabend statt.

Jasaon Joseph gewinnt seinen Vorlauf. Video: SRF

Lionel Spitz muss hoffen

Auch Lionel Spitz konnte sich nicht direkt für die Halbfinals über 400 m qualifizieren. Im zweitletzten Vorlauf konnte der 23-jährige Zürcher sein Potenzial nicht vollends abrufen und belegte in 45,81 Sekunden lediglich Platz 6. Für den 3. Rang hätte Spitz den Schweizer Rekord egalisieren müssen, der bei 44,99 Sekunden und somit zwei Hundertstel unter seiner persönlichen Bestzeit liegt. Am Montag hat er die Chance, sich im Hoffnungslauf doch noch für die Halbfinals zu qualifizieren. (sda)

Der Vorlauf mit Spitz. Video: SRF

