Europameisterin Angelica Moser springt mit zwei Versuchen in den Final.

Moser souverän im Stabhochsprung-Final + Bonvin muss in Repechage + Giger ausgeschieden

Perfekter Auftakt für Stabhochspringerin Moser

Angelica Moser, die Europameisterin, springt sich in nur zwei Versuchen in den Olympia-Final im Stabhochsprung vom Mittwoch. Die Europameisterin von Rom und Diamond-League-Siegerin von Marrakesch übersprang sowohl 4,40 wie 4,55 m jeweils im ersten Versuch. 11 Stabhochspringerinnen übersprangen 4,55 m, womit diese Höhe bereits fürs Weiterkommen ausreichte.

Die 27-jährige Baslerin Pascale Stöcklin schaffte es nicht in den Kreis der Finalistinnen, obwohl sie die 4,55 auch schon mehrmals übersprungen hat. Stöcklin scheiterte indessen an der Höhe von 4,40 dreimal und verpasste im Gegensatz zu den Europameisterschaften den Final.

Stöcklin ist bereits ausgeschieden.

Julien Bonvin hofft auf Hoffnungslauf

Der 25-jährige Walliser Julien Bonvin aus Siders kann im Vorlauf über 400 m Hürden nicht sein ganzes Können unter Beweis stellen. In 49,82 Sekunden lief Bonvin in der 3. Serie auf Platz 6. Das mag gut sein, denn sechs Kontrahenten liefen diese Saison schon schneller als Bonvin. Andererseits verpasste der Schweizer seine Bestzeit um 1,23 Sekunden. Schon an den Europameisterschaften in Rom enttäuschte Bonvin im Vorlauf mit einer Zeit von 49,95 Sekunden. In Paris darf er hoffen, allenfalls noch über den Hoffnungslauf vom Dienstagmittag weiterzukommen.

Julien Bonvin muss sich noch steigern.

Yasmin Giger ist ausgeschieden

Yasmin Giger wurde in ihrem Hoffnungslauf in der gleichen Disziplin wie Bonvin nur Fünfte und ist damit ausgeschieden. Die 24-Jährige konnte sich im Vergleich zum Vorlauf zwar auf eine Zeit von 55,18 Sekunden über 400 m Hürden steigern, doch reichte dies nicht für einen Platz im Halbfinal. Dafür hätte sie in ihrem Repechage-Lauf eine Zeit unter 55 Sekunden gebraucht. Die Zweitplatzierte Ukrainerin Anna Ryschykowa kam mit 54,95 Sekunden ins Ziel.

Yasmin Giger ist über 400 m Hürden ausgeschieden.

