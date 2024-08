Europameisterin Angelica Moser springt mit zwei Versuchen in den Final. Bild: keystone

Kambundji über 200 m knapp am Final vorbei +++ Moser in der Quali souverän

Kambundji knapp am Final vorbei

Nach dem Einzug in den Olympia-Final über 100 m hat Mujinga Kambundji jenen über 200 m nicht geschafft. Die Bernerin wurde in ihrem Halbfinal in 22,63 Sekunden Vierte. Diese Zeit reicht nicht, um als eine von zwei Lucky Loser in den Final der schnellsten acht Läuferinnen einzuziehen.

Ausgepumpt: Mujinga Kambundji nach dem Halbfinal. Bild: keystone

«Ich konnte mich seit gestern recht gut erholen», sagte Kambundji im SRF. «Dass es nicht gereicht hat, ist schade, es wäre machbar gewesen. Aber es wollte heute wohl nicht sein.»

Direkt für den Final qualifizierten sich im ersten Halbfinal die 100-m-Olympiasiegerin Julien Alfred aus St. Lucia und Favour Ofili aus Nigeria. In Kambundjis Halbfinal gingen die Tickets an Gabrielle Thomas aus den USA und die Britin Dina Asher-Smith.

Schweizer Trio über 200 m zu langsam

Timothée Mumenthaler, William Reais und Felix Svensson müssen über 200 m alle nachsitzen. In ihren Vorläufen verpassten sie es, als einer der drei Schnellsten direkt weiter zu kommen. Nun erhalten sie in den Hoffnungsläufen eine zweite Chance – sofern sie überhaupt starten. Reais und Svensson stellten nach ihren Leistungen infrage, ob sie in den Hoffnungsläufen antreten werden. Beide fühlen sich derzeit nicht fit genug, um mit den Besten mithalten zu können.

Zu langsam: Timothée Mumenthaler. Bild: keystone

Perfekter Auftakt für Stabhochspringerin Moser

Angelica Moser, die Europameisterin, springt sich in nur zwei Versuchen in den Olympia-Final im Stabhochsprung vom Mittwoch. Die Europameisterin von Rom und Diamond-League-Siegerin von Marrakesch übersprang sowohl 4,40 wie 4,55 m jeweils im ersten Versuch. Nur 11 Stabhochspringerinnen übersprangen die 4,55 m. Weil sich die besten 12 für den Final qualifizieren, kamen 9 weitere Springerinnen weiter, die über die 4,40 kamen.

Locker drüber: Angelica Moser. Bild: keystone

Die 27-jährige Baslerin Pascale Stöcklin schaffte es nicht in den Kreis dieser Finalistinnen, obwohl sie 4,55 und 4,40 regelmässig überspringt. Stöcklin scheiterte indessen an der Höhe von 4,40 dreimal und verpasste im Gegensatz zu den Europameisterschaften den Final.

Julien Bonvin hofft auf Hoffnungslauf

Der 25-jährige Walliser Julien Bonvin aus Siders kann im Vorlauf über 400 m Hürden nicht sein ganzes Können unter Beweis stellen. In 49,82 Sekunden lief Bonvin in der 3. Serie auf Platz 6. Er darf hoffen, allenfalls noch über den Hoffnungslauf vom Dienstagmittag weiterzukommen.

Julien Bonvin muss sich noch steigern. Bild: keystone

Giger, Pointet und Spitz ausgeschieden

In den Hoffnungsläufen mussten Yasmin Giger über 400 m Hürden, Léonie Pointet über 200 m und Lionel Spitz über 400 m alle Hoffnungen begraben. Giger fehlten in ihrer Serie 23 Hundertstel zur Qualifikation für die Halbfinals. In 55,18 Sekunden lief Giger die drittschnellste Zeit ihrer Karriere.

Yasmin Giger ist über 400 m Hürden ausgeschieden. Bild: keystone

Tamberi in Paris angekommen

Gianmarco Tamberi ist mit Verspätung zu den Sommerspielen nach Paris gereist. Videos italienischer Medien zeigten den 32-jährigen Fahnenträger der italienischen Mannschaft am Nachmittag auf dem Flughafen von Rom. Von dort hob später ein Flugzeug in Richtung Paris ab, wo am Mittwoch die Qualifikation stattfindet. Der Final folgt am Samstag.

Der Olympiasieger, Welt- und Europameister hatte seine Anreise zuvor wegen eines Nierensteins verschieben müssen. Auf Instagram postete Tamberi lediglich ein Foto aus dem Innern eines Flugzeuges. Am Sonntag war Tamberi mit Schmerzen in der Seite in die Notaufnahme gebracht worden. Er schrieb jedoch, dass er in Paris dabei sein und bis zum letzten Sprung alles geben werde.

