Kälin mit der Kugel mittelmässig +++ Tebogo über 200 m mit Fabelzeit zu Gold

Kälin mit der Kugel mittelmässig

Die Bündner Siebenkämpferin Annik Kälin belegt nach drei Disziplinen den sechsten Rang. Im Kugelstossen, dem ersten Einsatz am Abend, schaffte sie eine Weite von 14,02 Metern, womit sie 65 Zentimeter hinter ihrer Bestleistung blieb. In Führung liegt die Belgierin Nafi Thiam. Der zweifachen Olympiasiegerin gelang mit 15,54 m im Kugelstossen eine persönliche Bestleistung.

Am Vormittag war Kälin brillant in ihren ersten olympischen Wettkampf gestartet: Die 24-Jährige begann den Tag mit 12,87 Sekunden über 100 m Hürden, der Bestzeit aller Teilnehmenden, womit sie ihre persönliche Bestleistung um einen Zehntel unterbot.

Anschliessend übersprang sie im Hochsprung 1,74 m. Weiter geht es für die WM-Sechste von 2022 am Abend noch mit dem 200-m-Lauf. Am Freitag folgen Weitsprung, Speerwurf und 800 m.

Tebogo stiehlt Lyles die Show

Letsile Tebogo gewinnt den Final über 200 m. Der Sprinter aus Botswana, WM-Dritter von 2023, schlägt den grossen Favoriten Noah Lyles, der nach Gold über 100 m das Double angestrebt hatte. Der dreifache Weltmeister aus den USA musste sich im Stade de France mit Bronze begnügen. Silber sicherte sich Lyles' Landsmann Kenneth Bednarek.

Tebogo dominierte den Final und distanzierte die Konkurrenz um 16 Hundertstel und mehr. Der 21-Jährige kam in einer Zeit von 19,46 Sekunden ins Ziel – erst vier Menschen absolvierten die 200 m schneller.

Sprint-Staffel im Final

Die Schweizer 4x100-m-Staffel der Frauen erreicht an den Sommerspielen in Paris wie vor drei Jahren in Tokio den Olympia-Final der besten acht.

Das Quartett mit Salomé Kora, Sarah Atcho-Jaquier, Léonie Pointet und Schlussläuferin Mujinga Kambundji sicherte sich als Dritte des ersten Vorlaufs das direkte Ticket für die Medaillenentscheidung am Freitagabend (19.30 Uhr). In 42,38 Sekunden erzielten die Schweizerinnen die sechstbeste Zeit, der Landesrekord liegt bei 42,05.

Die Bestzeit stellte die USA in 41,94 auf. 2021 in Tokio verpasste die Schweizer Sprint-Staffel (u.a. mit Kambundji und Kora) als undankbare Vierte die Bronzemedaille um zwei Zehntel.

Jamaikas Männer ausgeschieden

Bereits aus dem Medaillenrennen verabschiedet haben sich Jamaikas Männer, die als Vierte ihres Vorlaufs in 38,45 Sekunden den Finaleinzug überraschend verpassten (weil der andere Vorlauf viel schneller war). Silbermedaillengewinner Kishane Thompson, der sich Noah Lyles über die 100 m um Zentimeter geschlagen geben musste, konnte als Schlussläufer die Peinlichkeit nicht mehr abwenden.

Die USA liessen auch ohne den geschonten Lyles keine Fragen über die Medaillenchancen offen. In 37,74 distanzierten die Amerikaner die zweitplatzierte Staffel aus Südafrika um fast eine halbe Sekunde.

Drama um Deutsche Weissenberg

Ein Drama erlebte die deutsche Siebenkämpferin Sophie Weissenberg. Noch bevor sie im Stade de France zur ersten Disziplin antreten konnte, musste die 26-Jährige mit dem Rollstuhl abtransportiert werden. Die WM-Siebte erlitt unmittelbar vor ihrem Start über 100 m Hürden einen Achillessehnenriss, als sie beim Probestart am zweiten Hindernis hängen blieb.

Eine weitere Siebenkämpferin aus dem erweiterten Favoritenkreis, die Amerikanerin Chari Hawkins (33), kassierte einen «Nuller» im Hochsprung, weil sie dreimal die selbstgewählte Anfangshöhe von 1,71 m riss. (ram/abu/sda)