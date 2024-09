Leichtathletin Elena Kratter schaffte an den Paralympics über 100 m den Sprung in den Final. Die 28-jährige Innerschweizerin belegte in ihrem Vorlauf Platz 3. Mit 15,06 Sekunden lief sie so schnell wie noch nie in dieser Saison und blieb lediglich vier Hundertstel über ihrer persönlichen Bestleistung.



Um am Abend in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können, bedarf es jedoch einem Exploit. Auf die drei schnellsten Athletinnen der Vorläufe büsste sie 1,7 Sekunden und mehr ein.



Kratter hat in Paris bereits eine Medaille gewonnen. Im Weitsprung sicherte sie sich Bronze – wie schon drei Jahre zuvor in Tokio. (sda)

Bild: keystone

Kratter mit ihrer Weitsprung-Bronzemedaille