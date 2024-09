Schwimmerin Nora Meister hat sich an den Paralympics souverän für den Final über 100 m Rücken qualifiziert. Einen Tag nach dem Gewinn von Silber über 400 m Crawl belegte die 21-jährige Aargauerin in ihrem Vorlauf in einer Zeit von 1:27,46 Minuten Platz 3. Am Abend (ab 17.50 Uhr) schwimmt Meister im Final um die Medaillen. (sda)

Bild: keystone