Badminton-Duo Mathez/Renggli startet erfolgreich +++ Das läuft am heutigen Tag

Am Mittwochabend wurden die 17. Paralympischen Spiele nach einer spektakulären Parade von der Champs-Elysées zur Place de la Concorde offiziell eröffnet. Rund 4400 Para-Athletinnen und -Athleten aus 168 Nationen nehmen an den insgesamt 549 Medaillenentscheidungen in den 22 Sportarten teil.



Am heutigen Donnerstag stehen die ersten Wettbewerbe auf dem Programm.