Das Internationale Olympische Komitee entzieht im Zusammenhang mit dem Fall Kristina Timanowskaja zwei belarussischen Leichtathletik-Trainern die Olympia-Akkreditierung.



Zu diesem Entscheid kam die vom IOC eingesetzte Disziplinarkommission. Die provisorische Massnahme sei zum Wohl der belarussischen Sportlerinnen und Sportler ergriffen worden, die sich noch in Tokio befinden.



Die Trainer Artur Schimak und Juri Maisewitsch verliessen das olympische Dorf umgehend. Sie sollen Timanowskaja mitgeteilt haben, dass sie wegen kritischer Äusserungen in Sozialen Medien vorzeitig in ihre Heimat zurückkehren müsse. Die 24-Jährige hatte sich am Flughafen an die japanische Polizei gewandt und den Rückflug verweigert. Inzwischen hat sie Polen erreicht, wo sie ein humanitäres Visum erhielt. (zap/sda/dpa)