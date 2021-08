Das Leichtathletik-Meeting Athletissima in Lausanne vom 26. August kann mit einem weiteren Höhepunkt aufwarten: Kurzfristig wurde der 400 m der Männer ins Programm aufgenommen. Dabei wird der Norweger Karsten Warholm an den Start gehen. Der Skandinavier lief an den Olympischen Spielen in Tokio am Dienstag über 400 m Hürden einen Weltrekord.



In Lausanne wird er versuchen, den 34 Jahre alten Europarekord über 400 m von Thomas Schönlebe aus der DDR zu knacken. Zu den Herausforderern von Warholm auf der Pontaise wird der Schweizer Ricky Petrucciani gehören, der in Tokio in dieser Disziplin die Halbfinals erreichte. (abu/sda)