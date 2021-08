Der Schweizer Freistil-Ringer Stefan Reichmuth erhält nach seiner Viertelfinal-Niederlage eine zweite Chance und darf sich in der Klasse bis 86 kg weiter Hoffnung auf den Gewinn einer Bronzemedaille machen.



Da Reichmuths Viertelfinal-Bezwinger Hassan Yazdanicharati in den Final einzog, kämpft Reichmuth am frühen Donnerstagmorgen in der Repêchage gegen Jawrail Schapjew um den Einzug in den Kampf um eine Bronzemedaille. Der Luzerner kennt den für Usbekistan antretenden Russen relativ gut. Erst vor kurzem haben die beiden in einem Trainingscamp in Dagestan noch zusammen trainiert. «Eine machbare Aufgabe», so Reichmuth.



Siegt der 26-jährige Luzerner, träfe er im Kampf um Bronze auf den Russen Artur Naifonow. Der Europameister dieses Jahres, der 2019 ex-aequo mit Reichmuth in Nursultan WM-Dritter geworden war, konnte den Halbfinal gegen Yazdanicharati einigermassen ausgeglichen gestalten, ehe er kurz vor Ablauf der sechs Minuten eine Vierer-Wertung kassierte und 1:7 unterlag. (nih/sda)