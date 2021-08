Der Schweizer Hürdensprinter Jason Joseph verpasst den Final über 110 m Hürden. Er belegt im zweiten Halbfinallauf in 13,46 Sekunden nur den fünften Platz. Jason Joseph kam schon am Start nicht gut weg und fand nach den ersten Hürden den Rhythmus nicht wie gewünscht. Er verpasste seinen Schweizer Rekord um 17 Hundertstel und die Zeit, die er im Vorlauf hingelegt hatte (13,31), um 15 Hundertstel. Mit einer derartigen Zeit wäre Joseph in seinem Vorlauf Dritter geworden und hätte sich für den Final qualifiziert.



Schon an der Weltmeisterschaft in Doha schied Jason Joseph, der U23-Europameister von 2019, in den Halbfinals aus. (abu/sda)