Sensationeller Jérémy Desplanches! Der 26-jährige Genfer fängt im Final über 200 m Lagen auf dem letzten Meter noch einen Konkurrenten ab und holt als Dritter die erste Schweizer Schwimm-Medaille seit 37 Jahren. Desplanches muss sich in Tokio einzig dem chinesischen Olympiasieger Wang Shun und dem Briten Duncan Scott geschlagen geben.



Der WM-Zweite aus Genf schlug nach den vier Bahnlängen in 1:56,17 an, womit er seinen Schweizer Rekord um fast vier Zehntel senkte. Diese Steigerung war nötig, denn der letztlich viertklassierte Japaner Daiya Seto lag nur um fünf Hundertstel hinter dem 26-jährigen Romand zurück. Seto lag bei der dritten Wende vor Desplanches, der auf der abschliessenden Crawl-Strecke erst ganz am Schluss mit dem besseren Anschlag am Japaner vorbeizog. Gegen vorne konnte der Genfer nichts ausrichten. Wang in 1:55,00 und Scott in 1:55,28 waren rund eine Sekunde schneller.



Es ist an Olympischen Spielen erst die zweite Medaille eines Schweizer Schwimmers. 1984 in Los Angeles hatte sich Etienne Dagon über 200 m Brust Bronze gesichert. (pre/sda)