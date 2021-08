Herzliche Gratulation zu den grossartigen Leistungen in #Tokyo2020 Noch nie gewannen Schweizerinnen so viele Medaillen. Seit Helsinki 1952 war🇨🇭Delegation nie erfolgreicher. Sie entfachten das🔥 für Spiele Peking + Paris.👏🙏. Mein Brief an die Delegation: https://t.co/YKEFuwpiMV — Viola Amherd (@Violapamherd) August 8, 2021

Sportministerinhat in einem Offenen Brief an die Schweizer Olympia-Delegation die «grossartigen Leistungen» der Athletinnen und Athleten gewürdigt.Mit ihren Leistungen in Tokio hätten die Athleten der Schweizer Bevölkerung in den vergangenen zwei Wochen Freude bereitet. Vor allem in der ersten Woche sei man aus den Medaillenfeiern beinahe nicht mehr herausgekommen.schreibt die Bundesrätin. Die Corona-Pandemie habe dies leider verunmöglicht.schloss Amherd den Brief. (ram/sda)