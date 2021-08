Zum Abschluss der Bahnrad-Bewerbe sorgte Jason Kenny für die wohl grössten Schlagzeilen. Der Brite wurde wie bereits 2016 Olympiasieger im Keirin – und gewann damit an den vierten Spielen in Folge Gold.



2008 in Peking wurde Kenny Olympiasieger im Teamsprint, genau wie 2012 und 2016. In London und in Rio gewann der 33-Jährige auch Gold im Sprint, womit er nun insgesamt siebenfacher Olympiasieger ist – und Grossbritanniens erfolgreichster Olympionike überhaupt.



Familienintern hat Jason Kenny nur knapp die Oberhand. Er ist mit Laura Kenny (geborene Trott) verheiratet, die in Tokio im Madison zuschlug und damit fünffache Olympiasiegerin ist. (ram)