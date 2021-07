Lisa Mamié scheidet im Halbfinal über 100 m Brust als 15. aus. Die 22-jährige Zürcherin blieb in 1:07,41 gleich um acht Zehntel über ihrem Schweizer Rekord. Hätte sie diesen unterboten, wäre Mamié in den Final vorgestossen. Halbfinal-Schnellste war die Südafrikanerin Tatjana Schoenmaker in 1:05,07.



Am Mittwoch steht Mamié in Tokio das nächste Mal im Einsatz. Dannzumal im Vorlauf über 200 m Brust, in der Disziplin also, in welcher sie im Mai in Budapest EM-Silber gewann. (zap/sda)