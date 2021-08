Sprinter William Reais steht bei seiner Olympia-Premiere in Tokio über 200 m in den Halbfinals. Der 22-jährige U23-Europameister aus Chur qualifizierte sich als Dritter seines Laufs direkt für die nächste Runde.



In 20,51 s blieb Reais zwar über seiner persönlichen Bestleistung (20,24 s) und über seiner Saisonbestleistung von der U23-EM (20,47 s). Dennoch reichte es ihm. «Das erste Ziel ist erreicht, jetzt will ich in den Final. Ob das realistisches Ziel ist, ist eine andere Frage. Die Bedingungen kommen mir jedenfalls entgegen», sagte Reais im SRF-Interview. (ram/sda)