Dem 76. Jahrestag des Atombomben-Abwurfs über Hiroshima wird an den Olympischen Spielen nicht mit einer Schweigeminute gedacht. IOC-Präsident Thomas Bach erteilte der offiziellen Bitte Hiroshimas eine Absage und erntet Kritik.



Bach hat Hiroshimas Bürgermeister den Entscheid des IOC zum Verzicht auf eine Gedenkminute per Brief mitgeteilt. Der IOC-Präsident hatte der Stadt im Vorfeld der Sommerspiele einen Besuch abgestattet und im Friedenspark einen Kranz niedergelegt sowie für die Opfer des Atombombenabwurfs 1945 eine Schweigeminute gehalten.



Der Bitte, am Freitag um 08.15 Uhr – also dem Zeitpunkt des Bombenabwurfs – eine Schweigeminute abzuhalten, kam Bach jetzt zum Frust der Menschen in Hiroshima nicht nach. Viele fühlten sich vom obersten Funktionär «betrogen», schrieb die japanische Zeitung «Asahi Shimbun», die auch Sponsor der Spiele ist. IOC-Sprecher Mark Adams sagte, dass in einem Segment der Abschlussfeier am Sonntag den Opfern von Tragödien wie in Hiroshima gedacht werde. (abu/sda/dpa)