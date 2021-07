Sabrina Jaquet geht an den Olympischen Spielen in Tokio unter ungünstigen Vorzeichen in ihre erste Vorrunden-Partie. Vor dem Duell mit Tai Tzu-Ying, der Weltnummer 1 aus Taiwan, plagen die 34-Jährige Wadenprobleme. Ihren Einsatz am Samstag erachtet Jaquet (BWF 46) zwar nicht als gefährdet, jedoch wird sich im Härtetest zum Auftakt zeigen, wie sehr sie die Verletzung im Hinblick auf die beiden weiteren Spiele gegen die Französin Qi Xuefei (BWF 41) und die Vietnamesin Thuy Linh Nguyen (BWF 49) behindert.



«Ich will hier jeden Tag und jede Stunde geniessen», sagte die angeschlagene Neuenburgerin trotz Verletzungspech vor ihren dritten Olympischen Spielen, die den Schlusspunkt der Karriere bilden sollen. Bisher waren Sommerspiele für Jaquet keine Erfolgsgeschichte: Sowohl bei der Premiere 2012 in London wie auch vier Jahre später in Rio de Janeiro schied sie ohne Satzgewinn aus. (sda)