Der Schweizer Doppelzweier mit Roman Röösli und Barnabé Delarze qualifizierte sich an den Olympischen Spielen auf direktem Weg für die Halbfinals. In einem ausgeglichenen Vorlauf ruderte das Schweizer Duo in den 2. Rang und muss damit nicht den Umweg über den Hoffnungslauf antreten.



Im Ziel fehlten Röösli/Delarze auf die Siegerzeit des polnischen Doppelzweiers gar nur zwei Hundertstel. Noch rund 150 Meter vor dem Ziel lagen die vier Boote des zweiten Vorlaufs so nahe beieinander, dass für die Schweizer zwischen Platz 1 und 4 alles möglich gewesen wäre. Eine Attacke der am Ende des Feldes klassierten Iren konterten Röösli/Delarze allerdings souverän und schoben sich mit ihrem Zwischensprint sogar noch ganz dicht an die souverän rudernden Polen heran. (sda)