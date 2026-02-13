Boardercrosserin Noémie Wiedmer hat es in die Halbfinals geschafft. Die 18-jährige Bernerin ist die letzte Schweizerin, die noch im Wettkampf dabei ist.
Sina Siegenthaler schied im Viertelfinal aus, während für Aline Albrecht und Anouk Dörig schon im ersten K.o.-Lauf Endstation war. Wiedmers Halbfinal findet um ca. 14.20 Uhr statt. (ram)
