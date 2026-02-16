Michael Vogt und Amadou Ndiaye liegen im Zweierbob nach zwei von vier Durchgängen im 7. Zwischenrang. Vor den abschliessenden beiden Läufen am Dienstagabend liegt das Duo 1,59 Sekunden hinter der Spitze und 35 Hundertstel hinter Platz 3. Timo Rohner und Cédric Follador sind auf den Plätzen 14 und 16 bereits vorentscheidend zurückgebunden.
Die Medaillen werden voraussichtlich wie schon in Peking unter den deutschen Schlitten verteilt. Gold scheint für Johannes Lochner reserviert. Der Topfavorit führt mit 0,80 Sekunden Vorsprung auf seinen Dauerrivalen, den Doppel-Doppel-Olympiasieger Francesco Friedrich. Offen hingegen ist der Kampf um Bronze. Der Vorsprung von Adam Ammour (+1,24 Sekunden) auf den amerikanischen Schlitten von Frank del Duca beträgt nach einem fehlerbehafteten zweiten Lauf des Deutschen lediglich 10 Hundertstel. (nih/sda)
