Am olympischen Eishockey-Turnier setzen sich in den Achtelfinals die Favoriten durch. Am Abend ziehen auch Tschechien und Schweden in die Viertelfinals ein.
Am meisten Mühe bekundete Tschechien, das Dänemark mit 3:2 bezwang. Sämtliche Treffer fielen im Mitteldrittel, wobei der Weltmeister von 2024 die Entscheidung unmittelbar nach Spielhälfte mit einem Doppelschlag innerhalb von 69 Sekunden herbeiführte. Schweden stellte die Weichen früh auf Sieg. Die Skandinavier skorten am Abend gegen Lettland nach zehn Minuten innerhalb von 41 Sekunden doppelt und gewannen am Ende locker 5:1.
In den Viertelfinals am Mittwoch kommt es zu folgenden Affichen: Finnland - Schweiz, Slowakei - Deutschland, Kanada - Tschechien, USA - Schweden. (nih/sda)
