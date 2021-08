Die erste Erkenntnis vom Karate: Wichtiger als alle Schläge und Tritte scheint es zu sein, laut zu schreien. Punkte gibt das allerdings nicht.



Elena Quirici punktet zwei Mal mit einer Yuko-Wertung und gewinnt damit ihren ersten Kampf gegen Lamya Matoub aus Algerien mit 2:1. Start geglückt – one down, three to go. (ram)