Karateka Quirici wird Opfer eines «Päcklis» und vergiesst bittere Tränen

Elena Quirici verpasst die erhoffte erste olympische Medaille einer Schweizer Karateka. Die 27-jährige Aargauerin scheidet in Tokio in der Vorrunde aus – auch deshalb, weil sich am Ende zwei Nordafrikanerinnen wohl abgesprochen hatten.

Um die Halbfinals und damit eine sichere Medaille zu erreichen, hätte Quirici einen der ersten beiden Plätze in ihrer Fünfergruppe belegen müssen. Mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage wurde sie aber knapp nur Dritte.

Mit Tränen in den Augen sagte Elena Quirici im SRF-Interview, sie habe alles gegeben. «Ich denke, ich kann stolz darauf sein, was ich in den letzten Jahren gezeigt habe, bis ich überhaupt hier stehen durfte.» Es brauche nun wohl etwas Zeit, «aber ich denke, …