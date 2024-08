Alexandre Dällenbach verpasst eine Olympiamedaille im Modernen Fünfkampf. Der 33-Jährige fällt im abschliessenden Laser Run noch vom 2. auf den 14. Platz zurück.



Dem ehemaligen Triathleten entglitt die Medaille im Final der besten 18 am Schiessstand. An diesem leistete sich Dällenbach entschieden zu viele Fehlschüsse, um den Podestplatz in seiner schwächsten Disziplin erfolgreich zu verteidigen.



Gold holte sich der favorisierte Ägypter Ahmed Elgendy vor dem Japaner Taishu Sato und dem Italiener Giorgio Malan.







Dällenbach ging als Zweiter des Zwischenklassement mit sechs Sekunden Vorsprung auf den 4. Platz in den abschliessenden Laser Run, der auch das Schiessen beinhaltet und einem Biathlon auf Füssen ähnelt. Bereits beim ersten Halt am Schiessstand leistete er sich zwei Fehlschüsse und fiel aus den ersten drei. In den folgenden zwei Runden verlor er auch noch die Diplomränge aus den Augen.



Davor hatte sich der auf La Réunion lebende Dällenbach eine ausgezeichnete Ausgangslage verschafft. Im Reiten kam er mit einem Abwurf durch, in der Bonusrunde des Fechtens sicherte er sich mit einem gewonnenen Gefecht zwei Extrapunkte, und im Schwimmen verbesserte er sich mit der zweitbesten Zeit aller Finalisten vom 4. in den 2. Zwischenrang. (kat/sda)

Bild: keystone