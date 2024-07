Die Achtelfinals der Männer konnten hingegen stattfinden und sorgten bei immer grösser werdenden Wellen für spektakuläre Bilder. Besonders Gabriel Medina: Der brasilianische Surfer kam bei einem seiner Ritte bis auf einen Zehntel an die Maximalnote von 10 und sorgte dank Getty-Fotograf Jerome Brouillet für ein Bild für die Ewigkeit.



El video y la foto.

Gabriel Medina 🇧🇷

Puntaje 9.90 en los #JuegosOlímpicos

📸Jerome Brouillet/ AFP via Getty Images. pic.twitter.com/GTQJpnbqXX — Félix de Bedout (@fdbedout) July 29, 2024



Mehr Surf-Spektakel auf Tahiti Stürmisches Wetter mit viel Regen hat beim olympischen Surf-Wettbewerb auf Tahiti für einen Unterbruch gesorgt. Am Montag konnten die Achtelfinals der Frauen nicht über die Bühne gehen und wurden auf heute Dienstagabend (Schweizer Zeit) verschoben.Die Achtelfinals der Männer konnten hingegen stattfinden und sorgten bei immer grösser werdenden Wellen für spektakuläre Bilder. Besonders Gabriel Medina: Der brasilianische Surfer kam bei einem seiner Ritte bis auf einen Zehntel an die Maximalnote von 10 und sorgte dank Getty-Fotograf Jerome Brouillet für ein Bild für die Ewigkeit.

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: keystone

Bild: keystone

Die Achtelfinals der Frauen:

Caroline Marks (USA) vs. Siqi Yang (CHI)

Tyler Wright (AUT) vs. Anat Lelior (IRS)

Vahine Fierro (FRA) vs. Johanne Defay (FRA)

Carissa Moore (USA) vs. Sarah Baum (RSA)

Nadia Erostarbe (ESP) vs. Shino Matsuda (JAP)

Caitlin Simmers (USA) vs. Tatiana Weston-Webb (BRA)

Luana Silva (BRA) vs. Taina Hinckel (BRA)

Brisa Hennessy (CRC) vs. Yolanda Hopkins (POR)



Die Viertelfinals der Männer:

Alonso Correa (PER) vs. Reo Inaba (JAP)

Kauli Vaast (FRA) vs. Joan Duru (FRA)

Gabriel Medina (BRA) vs. Joao Chianca (BRA)

Jack Robinson (AUS) vs. Ethan Ewing (AUS)