Spanien und Frankreich bestreiten am Freitag den Final im olympischen Fussballturnier. Die Iberer setzen sich gegen Marokko 2:1 durch, die Franzosen siegen gegen Ägypten 3:1 nach Verlängerung.



Frankreich tat sich lange schwer. Erst in der 83. Minute sorgte Jean-Philippe Mateta für den erlösenden Ausgleich. Bis dahin war der Favorit erfolglos einem Rückstand hinterhergerannt, den sich der Gastgeber nach einer guten Stunde eingehandelt hatte. Schliesslich war es in der 9. Minute der Verlängerung wiederum der Stürmer von Crystal Palace, der den umjubelten Siegtreffer für die drückend überlegene Équipe Tricolore erzielte. Der künftige Bayern-Spieler Michael Olise sorgte mit dem 3:1 für die definitive Entscheidung. Das von Thierry Henry betreute Team war in der regulären Spielzeit gleich dreimal an der Torumrandung gescheitert.



In Marseille mühten sich auch die Spanier lange ab. Erst in der zweiten Hälfte kamen sie besser ins Spiel. Erst egalisierte Fermin Lopez nach 66 Minuten den Spielstand, fünf Minuten vor dem Ende erzielte Juanlu Sanchez, Teamkollege von Djibril Sow beim FC Sevilla, den Siegtreffer. In der ersten Halbzeit waren die Marokkaner durch einen von Soufiane Rahimi verwandelten Foulpenalty in Führung gegangen. In der Schlussphase vergaben die Nordafrikaner mehrere gute Möglichkeiten zum nicht unverdienten Ausgleich.



Während im nordafrikanischen Duell am Donnerstag Marokko und Ägypten um Bronze spielen, streben am Freitag Frankreich und Spanien nach dem zweiten olympischen Gold. Die Franzosen siegten 1984 in Los Angeles, die Iberer bei den Heimspielen 1992 in Barcelona. (con/sda)

Bild: www.imago-images.de