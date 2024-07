Intervenuto a @RadioestadioN, Carlos Moya ha lanciato l'allarme riguardo le condizioni di Rafael Nadal, il quale oggi ha scelto di non allenarsi per un problema alla coscia.



Il dubbio riguardo la sua presenza, però, riguarderebbe solo il torneo singolare, mentre è assicurata la… pic.twitter.com/Slu6lzPfQy — Quindici Zero 🎾 (@quindicizero) July 25, 2024

Das olympische Tennisturnier droht einen nächsten grossen Namen zu verlieren: Rafael Nadals Teilnahme im Einzel ist unsicher. «Ich kann nicht garantieren, dass Rafa tatsächlich spielen wird», sagte sein Trainer Carlos Moya gegenüber Eurosport. Den Spanier plagen immer noch Verletzungssorgen. In der zweiten Runde könnte Nadal bereits auf Novak Djokovic treffen. Bei den Frauen musste zuletzt die kasachische Weltnummer 4 Elena Rybakina Forfait erklären. Auch die Weltnummmer 1 der Männer, Jannik Sinner, ist krankheitsbedingt nicht in Paris.Ungefährdet soll dagegen Nadals Teilnahme am Doppelturnier sein. Dort tritt er an der Seite seines Landsmannes Carlos Alcaraz an.