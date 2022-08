Emotionsgeladenes Aufeinandertreffen: Thomas Tuchel und Antonio Conte liessen das Geschehen auf dem Feld in den Hintergrund rücken. Bild: IMAGO-images.de

Tuchel und Conte geraten aneinander – das war der Auslöser für den Hass-Handshake

Eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Thomas Tuchel und Antonio Conte haben das Londoner Derby zwischen Chelsea und Tottenham Hotspur überschattet. Beide Trainer sehen nach Abpfiff der Partie die Rote Karte.

Im Interview nach dem Spiel bei «Sky Sports», hatte sich Chelsea-Trainer Thomas Tuchel nach dem Zwist mit «Spurs»-Trainer Conte schon wieder beruhigt. Doch was war geschehen, dass der Welttrainer des Jahres 2021 mit seinem Gegenüber aneinander geraten war?

Nach dem Ende des emotionsgeladenen Derbys zwischen den beiden Londoner Top-Klubs kam es zum obligatorischen «Handshake» zwischen den beiden Coaches. Conte vermied dabei allerdings den Blickkontakt mit Tuchel, was der Deutsche so nicht akzeptieren wollte, weshalb es zu kuriosen Szenen kam.

Tuchel hielt Contes Hand etwas länger, als man das normalerweise macht, um den Italiener seinen Unmut spüren zu lassen. «Ich dachte, dass man sich in die Augen schaut, wenn man sich die Hände schüttelt, Antonio war da anderer Meinung», erklärte Tuchel nach dem Schlusspfiff sein Handeln, das eine Rudelbildung und zwei Platzverweise für die beiden Trainer auslöste.

Tuchel fühlte sich nach dem 2:2-Unentschieden generell vom Unparteiischen benachteiligt und bezeichnete die Rote Karte als eine weitere «schlechte Entscheidung». Für den Chelsea-Coach ging beiden Toren von Tottenham jeweils ein Foulspiel voraus, weshalb er schon während der Partie kochte.

Die Highlights der Partie zwischen Chelsea und Tottenham. Video: YouTube/Sky Sport Austria

Wegen weiterer hitzigen Szenen kam es an der Seitenlinie schon vor dem ominösen Handshake zum Aufeinandertreffen der beiden Trainer. Conte freute sich nach dem zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleichstreffer der «Spurs» durch Pierre-Emile Höjberg sehr ausgiebig und begab sich dabei sogar in die Coaching-Zone der Hausherren, was bei Tuchel und dem Chelsea-Staff nicht gar gut ankam.

Allerdings liess sich auch Tuchel nach dem erneuten Führungstor von Reece James für Chelsea zu einem provokanten Jubel hinreissen. Sein Jubellauf schien Conte jedoch nicht aufgefallen zu sein. Seine Reaktion, welche er nach dem Spiel via Instagram mitteilte, wäre für Tuchel wohl nicht erfreulich gewesen. Conte deutete an, dass er dem Deutschen gerne ein Bein gestellt hätte.

Zum Handshake-Vorfall nach dem Spiel wollte sich Conte, der 2017 mit den «Blues» englischer Meister wurde, im Gegensatz zu Tuchel im Anschluss an die Partie nicht äussern. Conte beliess es bei der Aussage: «Das ist nicht die wichtigste Situation des Spiels.» Zumindest in diesem Punkt sind sich die beiden Trainer damit allerdings einig, auch Tuchel schätzte die Auseinandersetzung als nicht allzu wichtig ein.

Die Zuschauer kamen schon vor dem Trainerzoff voll auf ihre Kosten, denn auch das Spiel selbst hatte einiges zu bieten. Nach dem spektakulären Ausgleichstreffer durch Harry Kane in der sechsten Minute der Nachspielzeit endete die Partie mit 2:2 unentschieden, womit beide Teams nach zwei Spielen noch ungeschlagen sind. Mit jeweils vier Punkten halten sowohl Chelsea als auch Tottenham, den Anschluss an die Tabellenspitze.

Harry Kane (in der Bildmitte) erzielt per Kopf den 2:2 Ausgleich für die Tottenham Hotspurs beim FC Chelsea. Bild: IMAGO

Am kommenden Wochenende gastiert Chelsea bei Leeds United und die Tottenham Hotspurs empfangen vor heimischer Kulisse Brentford, welches zuletzt Manchester United mit 4:0 besiegen konnte. Bei beiden Londoner Klubs wird dann allerdings der Cheftrainer nicht auf der Bank Platz nehmen dürfen. Conte dürfte von seinem langjährigen Assistenten Cristian Stellini vertreten werden. Für Tuchel wird wohl sein ungarischer Co-Trainer Zsolt Löw die Verantwortung übernehmen.