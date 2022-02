Nicht ganz alles klappte heute bei Robert Lewandowski. Bild: keystone

Dortmund demontiert Mönchengladbach +++ ManUnited gewinnt wilde Partie

Bundesliga

Dortmund – Mönchengladbach 6:0

Der Spielbericht folgt.

Dortmund - Mönchengladbach 6:0 (2:0).

10'000 Zuschauer.

Tore: 26. Reus 1:0. 32. Malen 2:0. 79. Wolf 3:0. 74. Moukoko 4:0. 81. Reus 5:0. 91. Can (Foulpenalty) 6:0.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel, ohne Hitz (Ersatz), Akanji (verletzt) und Bürki (nicht im Aufgebot). Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo. (sda)

Das 1:0 für Dortmund. Video: streamja

Das 2:0 für Dortmund. Video: streamja

Bayern München – Fürth 4:1

Bayern München wendet nach den letzten beiden schwachen Auftritten in den vergangenen Tagen eine weitere Blamage ab: Der Meister gewinnt in der 23. Bundesliga-Runde mit viel Mühe gegen Greuther Fürth 4:1.

Das Resultat ist trügerisch. Bayern München musste deutlich mehr kämpfen für die drei Punkte gegen das Schlusslicht als das 4:1 vermuten lässt. Die Münchner, die in den letzten Tagen mit dem 2:4 in Bochum und dem 1:1 in Salzburg enttäuscht hatten, lagen gegen Fürth zur Pause mit 0:1 zurück.

Die Saisontore 27 und 28 von Robert Lewandowski (47. und 82.), ein Eigentor (61.) und der Treffer von Eric Maxim Choupo-Moting (91.) sorgten noch für ein klares Verdikt. Der Aussenseiter verpasste das 2:2 zweimal mit Schüssen an die Torumrandung.

Bayern München - Greuther Fürth 4:1 (0:1)

25'000 Zuschauer.

Tore: 43. Hrgota 0:1. 47. Lewandowski 1:1. 61. Griesbeck (Eigentor) 2:1. 82. Lewandowski 3:1. 91. Choupo-Moting 4:1.

Hrgota trifft per Freistoss zum 1:0 für Fürth. Video: streamja

Lewandwoski gleicht kurz nach der Pause zum 1:1 aus. Video: streamja

Ein Eigentor bringt die Bayern erstmals in Führung. Video: streamja

Lewandowski schnürt beim 3:1 seinen Doppelpack. Video: streamja

Choupo-Moting setzt mit dem 4:1 den Schlusspunkt. Video: streamja

Die Tabelle:

Premier League

Leeds – ManUnited 2:4

Manchester United hat nach zuletzt zwei Unentschieden in Folge wieder einen Sieg eingefahren. Der Rekordmeister, der bis Ende der Saison von Ralf Rangnick trainiert wird, schlug Leeds United auswärts mit 4:2.

Die Tore für die «Red Devils» erzielten Captain Harry Maguire und Bruno Fernandes in der ersten sowie Fred und Anthony Elanga in der zweiten Halbzeit. Rodrigo mit einer in Richtung United-Keeper David de Gea trudelnden Flanke und Raphinha glichen nach der Pause zwischenzeitlich innerhalb kürzester Zeit für die Gastgeber aus.

Leeds - Manchester United 2:4 (0:2)

Tore: 34. Maguire 0:1. 45. Fernandes 0:2. 53. Rodrigo 1:2. 54. Raphinha 2:2. 70. Fred 2:3. 89. Elanga 2:4.

Das 1:0 für die United durch Maguire. Video: streamja

Bruno Fernandes erhöht vor der Pause auf 2:0. Video: streamja

Rodrigo erzielt den 1:2-Anschlusstreffer für Leeds Video: streamja

Der 2:2-Ausgleich für Leeds durch Raphinha. Video: streamja

Fred bringt die United wieder mit 3:2 in Front. Video: streamja

Elanga setzt mit dem 4:2 den Schlusspunkt. Video: streamja

Die Tabelle:

Serie A

Fiorentina – Atalanta 1:0

Krzysztof Piatek ist der neue Atalanta-Schreck: Wie schon in der Coppa Italia schiesst der Pole die Fiorentina auch in der Serie A zum Sieg gegen das Team aus Bergamo. Die «Viola» gewinnt das Heimspiel dank Piatek mit 1:0, Ex-FCB-Stürmer Artur Cabral schmorte 90 Minuten auf der Bank. Remo Freuler wurde bei Atalanta kurz nach dem Gegentreffer aus taktischen Gründen ausgewechselt.

Fiorentina - Atalanta Bergamo 1:0 (0:0)

Tor: 56. Piatek 1:0.

Bemerkungen: Atalanta mit Freuler (bis 58.).

Der entscheidende Treffer zum 1:0 durch Piatek. Video: streamja

Weiteres Telegramm:

Venezia - Genoa 1:1 (1:1)

Tore: 13. Henry 1:0. 29. Ekuban 1:1.

Bemerkungen: Genoa mit Hefti.

Die Tabelle:

Primera Division

Valencia – Barcelona 1:4

Angeführt von Pierre-Emerick Aubameyang hält der FC Barcelona Kurs auf die Champions League. Der Winter-Neuzugang erzielte beim 4:1-Sieg in Valencia in der 23. Minute seinen ersten Treffer für die Katalanen und schnürte noch vor der Pause einen Doppelpack.

Zudem trafen Frenkie de Jong und Pedri für das Team von Trainer Xavi. Carlos Soler verkürzte kuzr nach der Pause zwischenzeitlich für die Gastgeber. Mit 42 Punkten ist Barça jetzt Tabellenvierter und hat noch ein Spiel in der weniger auf dem Konto.

Aubameyang bringt Barça mit 1:0 in Front. Video: streamja

De Jong legt zum 2:0 für die Katalanen nach. Video: streamja

Wieder Aubameyang – 3:0 für Barça. Video: streamja

Soler besorgt den 1:3-Anschlusstreffer für Valencia. Video: streamja

Pedri trifft herrlich zum 4:1 für Barcelona. Video: streamja

Die Tabelle:

Ligue 1

Die Telegramme:

Lorient - Montpellier 0:1 (0:0)

Tor: 56. Savanier 0:1.

Bemerkungen: Montpellier mit Omlin, ohne Barès (nicht im Aufgebot).

Nice - Angers 1:0 (1:0)

Tor: 19. Kluivert 1:0.

Bemerkungen: Nice mit Lotomba (bis 72.). (pre/sda)