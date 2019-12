Sport

Premier League

Premier League: Son erzielt Traumtor nach Solo über den ganzen Platz



Bild: EPA

Weltklasse! Son mit Sololauf über ganzen Platz – Shaqiri sieht Liverpool-Sieg von der Bank

Bournemouth – Liverpool 0:3

Der FC Liverpool ist in der Premier League nicht zu stoppen. Trotz vieler Umstellungen gewinnt der Champions-League-Sieger auch in Bournemouth völlig problemlos.

Schön, wer ein solches Kader zur Verfügung hat: Liverpools Coach Jürgen Klopp wechselte gegenüber dem 5:2-Sieg am Mittwoch gegen Everton nicht weniger als sieben Spieler in der Startaufstellung aus – und siegte auch so überzeugend 3:0 in Bournemouth. Leidtragender der Rochade war auch Xherdan Shaqiri, der wieder auf der Ersatzbank Platz nehmen musste.

Die Tore zum siebten Sieg in Folge der «Reds» in der Premier League waren Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita und Mohamed Salah. Der Vorsprung auf den ersten Verfolger Leicester beträgt damit zumindest bis am Sonntag bereits elf Punkte.

Bournemouth - Liverpool 0:3 (0:2)

10'832 Zuschauer.

Tore: 36. Oxlade-Chamberlain 0:1. 44. Keita 0:2. 54. Salah 0:3.

Bemerkung: Liverpool mit Shaqiri (ab 87.).

Tottenham – Burnley 5:0

Auch die Tottenham Horspur feiern einen lockeren Sieg. Das Team von Jose Mourinho gewinnt gegen den FC Burnley gleich mit 5:0. Harry Kane mit einem Doppelpack, Lucas Moura, Heung-min Son mit einem absoluten Traumtor – ein Solo über den ganzen Platz – und Moussa Sissoko sorgten nach der 1:2-Niederlage unter der Woche gegen Manchester United für die Wiedergutmachung.

Tottenham Hotspur - Burnley 5:0 (3:0)

58'401 Zuschauer.

Tore: 4. Kane 1:0. 9. Lucas 2:0. 32. Son 3:0. 54. Kane 4:0. 74. Sissoko 5:0.

Everton – Chelsea 3:1

Chelsea kassiert bei Everton eine bittere 1:3-Pleite. Richarlison köpft die «Toffees», die sich nach dem 2:5 im Derby gegen Liverpool von Trainer Marco Silva getrennt haben, bereits in der 5. Minute in Führung. Dominic Calvert-Lewin kann kurz nach der Pause nach einem Patzer von Kurt Zouma auf 2:0 erhöhen.

Mateo Kovacic bringt die «Blues» aus der Distanz in der 52. Minute nochmal ran, Calvert-Lewin sorgt mit seinem zweiten Treffer nach einem bösen Kepa-Fehlpass in der 84. Minute aber für die Entscheidung. Chelsea bleibt trotz des Ausrutschers mit 29 Punkten Vierter.

Everton - Chelsea 3:1 (1:0)

39'114 Zuschauer.

Tore: 5. Richarlison 1:0. 49. Calvert-Lewin 2:0. 52. Kovacic 2:1. 84. Calvert-Lewin 3:1.

Die Tabelle

Abonniere unseren Newsletter