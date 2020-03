Sport

Die Premier League hat einen Plan, wie sie die Saison 19/20 beenden will



Bild: EPA

92 Spiele in London und Birmingham? So plant die Premier League die Saison noch zu beenden

In England ist offenbar ein neuer Plan aufgetaucht, der die Fortsetzung der Premier League trotz der Coronavirus-Pandemie ermöglichen könnte.

Wie die Zeitung «Independent» am Montag berichtete, sollen die 92 ausstehenden Partien allesamt als Geisterspiele in ausgewählten Stadien in London und im Raum Birmingham ausgetragen werden.

Dafür müssten sämtliche für den Spielbetrieb nötige Personen, also etwa Fussballer, Betreuer, Schiedsrichter und auch Mitarbeiter von TV-Stationen, in eigens reservierten Hotels wochenlang in Quarantäne.

Bild: EPA

Regelmässige Tests stünden an der Tagesordnung. Von den Hotels würden alle Beteiligten in die jeweiligen Stadien und danach sofort wieder zurück ins Quartier gebracht werden. Für dieses Vorhaben soll es bereits die prinzipielle Zustimmung der britischen Regierung geben, die das Projekt als Zeichen der langsamen Rückkehr zur Normalität sieht.

Der Neustart der Premier League soll im Juni erfolgen, täglich würde es mehrere Spiele geben. Abgeschlossen wäre die Saison dann Ende Juli.

Mehrere Hindernisse möglich

Allerdings stehen mehrere Fragezeichen hinter diesem Plan: Derzeit ist nämlich nicht seriös abzuschätzen, wie sich die Coronavirus-Lage in England in knapp drei Monaten darstellt, zudem ist offen, wo verletzte Spieler behandelt werden sollen.

Die Überlegungen gehen so weit, eigene Spital-Abteilungen für Premier-League-Profis zu reservieren - was aber wohl angesichts der knappen Ressourcen auf heftige Kritik stossen würde. Zudem könnte schon eine einzige Coronavirus-Erkrankung innerhalb der abgeschotteten Fussballer-Gesellschaft das komplette Unterfangen wieder beenden.

Der englischen Liga geht es darum, Einnahmenverluste in dreistelliger Millionenhöhe aufgrund von wegfallenden TV-Geldern abzufedern. In England pausiert die Meisterschaft offiziell zumindest bis 30. April. (dab/sda/apa)

