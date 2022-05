Am Samstag holte sich Real Madrid den 35. Meistertitel seiner Vereinsgeschichte. Bild: keystone

Real Madrid feiert wilde Meisterparty – nur Gareth Bale meldet sich ab

Am Samstag hat sich Real Madrid zum 35. Mal zum spanischen Meister gekrönt. Die «Blancos» setzten sich zuhause gegen Espanyol Barcelona souverän mit 4:0 durch und können damit vier Runden vor dem Ende der Meisterschaft nicht mehr abgefangen werden. So konnte Real vor seinen Fans gleich mit der Party loslegen. Diese Chance nutzten die «Königlichen» – zumindest der grösste Teil von ihnen. Das sind die besten Bilder.

Ancelotti fliegt und tanzt

Grossen Anteil am Titel der Madrilenen hat Coach Carlo Ancelotti. Der Italiener, der vor seiner Rückkehr zu Real Premier-League-Mittelfeldklub Everton gecoacht hatte, gilt als Spezialist im Umgang mit den Stars. Wie beliebt Ancelotti tatsächlich ist, zeigte sich auch nach dem entscheidenden Sieg – seine Spieler feierten ihn und warfen ihn beim Jubeln mehrmals in die Luft.

Bei der anschliessenden Meisterparty zeigte sich Ancelotti bei bester Laune. In Videoaufnahmen ist zu sehen, wie er gemeinsam mit den Brasilianer Vinicius ein Tänzchen zum Besten gibt.

Mit dem Meistertitel mit Real – seinem ersten in Madrid – schreibt Ancelotti Geschichte. Er ist der erste Trainer überhaupt, der in allen fünf Topligen den Meistertitel gewonnen hat. Als erstes triumphierte er 2004 in der Serie A mit Milan, dann 2010 in der Premier League mit Chelsea, 2013 in der Ligue 1 mit PSG, 2017 in der Bundesliga mit den Bayern und nun auch in der Primera Division mit Real.

Marcelo macht den Ramos

Ebenfalls Geschichte schrieb derweil Marcelo. Der Brasilianer, der in dieser Saison nur noch sporadisch zum Einsatz kam, durfte bereits seinen 24. Titel mit Real feiern. Damit ist er der erfolgreichste Spieler in der Geschichte der Madrilenen.

Auch bei der Meisterfeier zeigte sich der 33-Jährige an vorderster Front. Unter anderem zog er der Kybele-Statue auf dem Brunnen der Plaza de Cibeles, wo Real traditionell den Titel feiert, einen Schal und eine Fahne des Meisterklubs an.

Nach 24 Titeln weiss Marcelo, wie richtig gefeiert wird. Bild: keystone

Dies hatte in den Vorjahren jeweils sein langjähriger Teamkollege Sergio Ramos getan, welcher mittlerweile bei PSG unter Vertrag steht.

Alaba feiert erneut mit Klappstuhl

Es gibt ihn erst seit einigen Wochen, dennoch scheint der Klappstuhl-Jubel von David Alaba im Madrid bereits Kultstatus zu haben. Nachdem er diesen beim Sieg in der Champions League gegen PSG erstmals gezeigt hatte, schnappte sich der Österreicher auch am Samstag wieder einen Stuhl und stemmte ihn mehrmals wie einen Pokal in die Luft. Das Publikum hatte offensichtlich grosse Freude daran.

Die Memes

Die Social-Media-Abteilung war offensichtlich auf den vorzeitigen Gewinn des Titels vorbereitet gewesen. Nach dem Sieg am Samstag wurden auf den sozialen Medien gleich mehrere Memes geteilt, um den Triumph der «Blancos» zu feiern.

Die Cibeles-Party

Auf dem Cibeles-Platz wurde dann auch wirklich zünftig gefeiert. Die Real-Spieler tanzen und sangen, während sie von zahlreichen Fans dabei angefeuert wurden.

Der grosse Abwesende

Einen prominenten Abwesenden gab es bei der Madrid-Meisterparty – wenig überraschend, ist man gewillt zu sagen. So gratulierte Gareth Bale auf Twitter seinen Teamkollegen zum Titelgewinn, meldete sich aber für die Feier ab. Als Grund dafür gab er eine Verspannung im Rücken an. «Ich bin so enttäuscht», schrieb der Waliser dazu.

Dass Real Madrid bei Gareth Bale keine Priorität geniesst, ist schon längere Zeit kein Geheimnis mehr – spätestens mit dem legendären Plakat «Wales, Golf, Madrid» ist klar, was dem einstigen Weltrekord-Transfer wie wichtig ist. Zuletzt hatten Bilder gezeigt, wie er nach dem Sieg im Spitzenspiel gegen Sevilla mit ernster Mine im Ecken stand, während seine Teamkollegen feierten. Bales Vertrag läuft Ende Saison aus, es ist klar, dass er nicht in Madrid bleiben wird.