Ein Quiz für den Sportchef in dir: Wie haben sich die Kaderwerte der CL-Teams entwickelt?



Bild: EPA/EPA

Ein Quiz für den Sportchef in dir: Wie haben sich die Kaderwerte der CL-Teams entwickelt?

Die zweitletzte Runde der CL-Gruppenphase steht an – Zeit für ein kleines Ratespiel: Wie haben sich die Kaderwerte der Champions-League-Teilnehmer in den letzten zehn Jahren entwickelt? Unsere Sportredaktion hat vorgelegt. Die einzige Frage, die bleibt: Bist du besser?

Fussballer werden zu immer absurderen Preisen gehandelt. Alleine die Kaderwerte aller Premier-League-Klubs legten seit 2008 beispielsweise um horrende 5,33 Milliarden Euro zu.

Einer der grossen Geldtreiber des Weltfussballs ist natürlich auch die Champions League und die damit verbundenen TV- und Marketingmöglichkeiten. Darum schauen wir hier etwas genauer hin. Wie haben sich die Kaderwerte einiger Königsklassen-Teilnehmer seit der Saison 2008/09 verändert?

Damit das Ganze noch spannender wird, haben wir das Ratespiel unserer Sportredaktion vorgelegt – ihr Resultat siehst du jeweils unter jedem Chart. (Es sei gesagt: Um sie zu schlagen, musst du dich anstrengen.)

Und so geht es: Zeichne die Entwicklung der von transfermarkt.ch geschätzten Kaderwerte in den Charts und vergleiche dich mit unseren Sportredaktoren:

FC Barcelona

Tipp: Barcelona ist eines von drei europäischen Teams, das die Milliardengrenze beim Kaderwert geknackt hat.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Bayern München

Tipp: Der Ligakrösus in Deutschland.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Borussia Dortmund

Tipp: 2011 und 2012 holte Dortmund die deutsche Meisterschaft und erreichte 2013 den CL-Final.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Paris St-Germain

Tipp: Die Katarer um Nasser Al-Khelaifi stiegen 2011 beim PSG ein. Den ersten Meistertitel seit 1994 gewann das Team 2013 – und seither jedes Jahr mit Ausnahme von 2017.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Manchester City

Tipp: Der wertvollste englische Verein.

Und dann noch zwei Kuriositäten der Himmelblauen, die dir hier nicht weiterhelfen, dafür am Stammtisch:

ManCity erzielte in der Saison 1957/58 104 Tore und kassierte deren 100. Es ist das einzige Mal, dass ein Team sowohl dreistellig traf als auch kassierte (Schlussrang 9 bei 22 Teams).

1938 stieg ManCity als amtierender Meister ab. Das schaffte in England sonst noch kein Team.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Liverpool FC

Tipp: Seit der Saison 2016/2017 geht der Wert durch die Decke.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Juventus Turin

Tipp: Nicht nur Ronaldo zieht den Wert nach oben, auch Paulo Dybala gehört zu den weltweit höchstgeschätzten Fussballern.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Young Boys

Tipp: Der Meistertitel und die Teilnahme an der Champions League katapultierten YB in neue Sphären.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Galatasaray Istanbul

Tipp: Meister 2012, 2013 und 2015. Trotz dem Titel 2018 auf Talfahrt.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Schachtar Donezk

Tipp: Während es von 2008 bis 2014 nur einmal keinen Meistertitel zu feiern gab (2009), holte der Klub aus dem Donbass erst 2017 und 2018 wieder die Trophäe. Allerdings fehlen in den letzten Jahren Topstars im Kader.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Bonus: RB Leipzig

Tipp: (Noch) nicht in der Champions League angelangt ist RB Leipzig. Die Rasenballer wurden erst 2009 gegründet und übernahmen damals das Startrecht des SSV Markranstädt in der fünftklassigen Oberliga Nordost. 2010 gelang der Aufstieg in die Regionalliga, 2013 schaffte der Klub die Promotion in die 2. Bundesliga. Seit 2016 gehört der Verein der obersten deutschen Spielklasse an.

So tippte die watson-Sportredaktion:

Auch wenn YB fast schon ausgeschieden ist: Unser YB-Fan Nico kann trotzdem kaum arbeiten: Video: watson/Angelina Graf

