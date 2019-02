Nico Hischier dank Tor und Assist der drittbeste Spieler – die Devils verlieren dennoch

Für die New Jersey Devils wird eine Teilnahme an den NHL-Playoffs immer unwahrscheinlicher. Das Team mit Nico Hischier und Mirco Müller verliert gegen die New York Rangers trotz einer 2:0-Führung 3:4.

2:0 lagen die Devils zuhause nach gut 17 Minuten und zwei Toren in Überzahl in Front, wobei Nico Hischier mit einem Nachschuss zum 1:0 sein 14. Saisontor gelungen war. Am Ende resultierte aber im 50. Spiel die 31. Niederlage.

Dass die Devils, das schwächste Team der Metropolitan Division, das Eis …