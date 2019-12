Sport

Fussball-Quiz: Kennst du die Dauerbrenner von Bayern, Dortmund und Co.?



Schwieriger als es klingt – kennst du die Dauerbrenner von Europas Top-Klubs?

Das Internationale Zentrum für Sport-Studien CIES in Neuenburg hat am Montag eine neue Statistik publiziert: Spieler mit den meisten Einsatzminuten in den Top-5-Ligen in dieser Dekade, also seit dem 1. Januar 2010.

Meinst du, du kannst einschätzen, wer bei Europas Topklubs am meisten zum Einsatz kam?

Die Rahmenbedingungen für das Quiz:

Es wurden nur Ligaspiele gewertet.

Die Zeitspanne beläuft sich von 2010 bis heute.

Welcher Spieler kommt pro Verein auf die höchste Einsatzzeit?

Quiz 1. Beim deutschen Rekordmeister ist die Sache klar, oder? M.i.S. Philipp Lahm Thomas Müller Arjen Robben Franck Ribéry 2. Beim FC Barcelona gibt es einige Kandidaten ... Xavi Andres Iniesta Lionel Messi Gerard Piqué 3. Welchen Spieler sahen die Fans von Real Madrid in der Liga seit 2010 am häufigsten? AP Iker Casillas Sergio Ramos Marcelo Karim Benzema 4. Wer trug von 2010 bis heute in der Premier League am häufigsten das Trikot von Manchester United? David De Gea Phil Jones Gary Neville Ashley Young 5. Welcher «alte Herr» ist der treuste Spieler der «alten Dame» Juventus Turin? EPA/ANSA Leonardo Bonucci Giorgio Chiellini Gianluigi Buffon Claudio Marchisio 6. Viele Spielerwechsel gab es bei Manchester City. Wer spielte am häufigsten? Vincent Kompany David Silva Joe Hart Sergio Agüero 7. Eine hohe Fluktuation gab es auch bei Paris Saint-Germain. Der Spieler mit den meisten Minuten in der 2010-er Jahren kommt auf keine 50%. Wer ist es? Marco Verratti Edinson Cavani Thiago Silva Blaise Matuidi 8. Heja BVB! Wer machte am meisten Spielminuten? EPA Marcel Schmelzer Lukasz Piszczek Marco Reus Neven Subotic 9. Wer wurde zum Dauerbrenner bei Arsenal? Granit Xhaka Mesut Özil Laurent Koscielny Aaron Ramsey 10. Nun ist Klub-Legende Frank Lampard Trainer. Aber wer hat in der 10er-Jahren am meisten Spielminuten für Chelsea absolviert? EPA Frank Lampard Cesar Azpilicueta John Terry Petr Cech 11. Ein kleiner Hinweis: Der Liverpool-Spieler mit den meisten Spielminuten in der 2010er-Jahren wurde mit den «Reds» nicht Meister ... Steven Gerrard Adam Lallana Dejan Lovren Jordan Henderson 12. Wie heisst Atlético Madrids Spieler mit den meisten absolvierten Minuten? EPA/EPA Jan Oblak Antoine Griezmann Diego Godin Juanfran 13. Spitzenreiter aller Top-5-Ligen ist ein Torhüter mit 84,2% der absolvierten Minuten seines Klubs ab 2010. Wer ist es? Steve Mandanda (Olympique Marseille) Stéphane Ruffier (AS St-Etienne) Samir Handanovic (Inter Mailand) Hugo Lloris (Tottenham Hotspur)

Hier gibt's die ausführlichen Resultate in der CIES-Studie.

