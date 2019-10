Sport

Quiz

16 Spiele, 16 Fragen – das Experten-Quiz zur Champions-League-Runde



16 Spiele, 16 Fragen – das Experten-Quiz zur Champions-League-Runde

Zwei Spiele, ein Punkt: Real Madrid steht in der Champions League unter Druck, zumal die «Königlichen» am Wochenende auch in der Liga gegen Aufsteiger Mallorca verloren haben. Heute muss Real bei Galatasaray antreten – sicher nicht die angenehmste Aufgabe für ein Team in der Krise. Die Partie in Istanbul ist eine von 16, die heute und morgen auf dem Programm stehen.

Wenn du jede Frage richtig beantwortest, ziehst du auf direktem Weg in die K.o.-Phase ein! Einfach wird das nicht …

Quiz 1. Galatasaray – Real Madrid: In welchem Istanbuler Stadion findet die Partie statt? EPA Atatürk-Olympiastadion Inönü-Stadion Sükrü-Saracoglu-Stadion Ali-Sami-Yen-Stadion 2. Brügge – PSG: Im letzten Spiel holten die Belgier ein sensationelles 2:2 bei Real Madrid. Wer schoss schon wieder beide Treffer Brügges und jubelte danach wie Cristiano Ronaldo? AP Amadou Sagna Emmanuel Dennis Mbaye Diagne Lois Openda 3. Olympiakos Piräus – Bayern München: Der griechische Klub ist auch in zahlreichen weiteren Sportarten erfolgreich. In welcher holte Olympiakos die meisten griechischen Meistertitel? EPA Wasserball Volleyball Basketball Fussball 4. Tottenham Hotspur – Roter Stern Belgrad: Das aktuelle Wappen der Spurs zeigt das weiterhin gültige Leitmotto des Klubs nicht mehr. Welcher lateinische Spruch stand zuvor prominent im Wappen? Audere Est Facere («Es zu wagen, ist es zu tun») Citius, altius, fortius («Schneller, höher, stärker») Semper fidelis («Immer treu») Londinium aertana est («London ist ewig») 5. Schachtar Donezk – Dinamo Zagreb: Welcher aktuelle GC-Spieler kam in Zagreb auf die Welt und spielte in der ukrainischen Liga einst gegen Schachtar Donezk? KEYSTONE Marko Basic Aleksandar Cvetkovic Danijel Subotic Vero Salatic 6. Manchester City – Atalanta: Zwischendurch mal eine ganz einfache Frage. In welcher Stadt spielt Atalanta? Wikipedia Bari Bergamo Brescia Bologna 7. Atlético Madrid – Bayer 04 Leverkusen: Bernd Schuster wechselte 1993 von Atlético zu Bayer. In der Bundesliga erzielte er 1994 das «Tor des Jahres», das später auch als «Tor des Jahrzehnts» gewählt wurde – auf welche Art? AP Ein Fallrückzieher vom Strafraumeck. Ein Flugkopfball wie ein Torpedo. Ein haargenauer Distanzschuss aus 45 Metern. Ein Freistoss, den man nicht perfekter hätte schiessen können. 8. Juventus Turin – Lokomotiv Moskau: Im Game «FIFA 20» haben die Italiener einen anderen Namen. Wie heissen sie dort? AP/AP Jovuntes Turin Piemonte Calcio Young Boys Turin Old Lady Turin 9. Genk – Liverpool: Welcher Schweizer erzielte im Dress des FC Liverpool die meisten Tore? EPA Stéphane Henchoz (1999 bis 2005) Philipp Degen (2008 bis 2010) Xherdan Shaqiri (seit 2018) 10. Salzburg – Napoli: Vor einigen Jahren spielten mit Gökhan Inler, Valon Behrami und Blerim Dzemaili gleich drei Schweizer gemeinsam bei der SSC Napoli. Wer war ein Jahrzehnt vor dem Trio der erste Schweizer beim Maradona-Klub? KEYSTONE Mario Cantaluppi Franco Di Jorio David Sesa Giuseppe Mazzarelli 11. Inter Mailand – Borussia Dortmund: BVB-Sportdirektor Michael Zorc spielte als Profi 17 Jahre lang nur für die Schwarz-Gelben. Wie lautete sein Spitzname (den er sich mit dem Schweizer Eishockeyspieler Michel Zeiter teilte)? EPA/EPA «Emmzett» (M.Z.) «Susi» «Belle Michelle» «Der Knipser» 12. Slavia Prag – FC Barcelona: Wen schlug Barça eigentlich am letzten Wochenende? AP Osasuna Eibar Levante Leganes 13. RB Leipzig – Zenit St.Petersburg: Wofür steht eigentlich die Abkürzung im Namen des deutschen Klubs? EPA Natürlich für Red Bull. Das kann ja nur Red Bull heissen. Alles ausser Red Bull wäre lächerlich. RasenBallsport, das liegt doch auf der Hand! 14. Benfica – Olympique Lyon: Haris Seferovic wurde letzte Saison Torschützenkönig in Portugal. Bei welchem Klub spielte der «Mann aus Sursee» vor seinem Wechsel nach Lissabon NICHT? EPA/LUSA Fiorentina Eintracht Frankfurt Maritimo Funchal Real Sociedad San Sebastian 15. Ajax Amsterdam – Chelsea: Welche Rückennummer wird bei Ajax nicht mehr vergeben? EPA/ANP 12 13 14 15 16. Lille – Valencia: Wo liegt eigentlich Lille? Shutterstock

Abonniere unseren Newsletter